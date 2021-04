A tudósok és az etikusok sem örvendeznek Elon Musk majomkísérlete láttán

Tudósok és etikusok is bírálják Elon Musk majomkísérletét, amiben egy chipet ültettek egy makákó agyába, hogy videójátékot játsszon telepatikusan.

Elon Musk két évvel ezelőtt megálmodta, hogy mi lenne, ha chipeket ültetnének az emberek agyába, és ezzel létrehoznának egy szuperintelligenciát. Ennek állatokon való kikísérletezésére létre is hozott egy startupot, a Neuralinket. 2020 augusztusában már tartottak is egy bemutatót egy disznóval, aminek az agyába mikrochipet ültettek. A múlt héten újabb kísérletet mutatott be a cég: egy makákónak beültettek két Neuralink chipet, aminek segítségével a majom Pong videójátékot játszott agyi vezérléssel.

„Egy majom szó szerint telepatikusan videojátékot játszik, agyi chip segítségével! ” - írta lelkesen Elon Musk a Twitteren.

A kísérletet azonban sok kritika érte tudományos és etikai szempontból is. A tudósok szerint a vívmány ugyanis nem annyira forradalmi, mint amilyennek Musk beállítja, hiszen már két évtizeddel ezelőtt is voltak hasonló kísérletek. 2002-ben egy csapat kutató rávett egy majmot, hogy az agyával megmozdítsa a kurzort a monitoron. A Neuralink fejlesztői szerint azonban ők sokkal jelentősebb eredményt értek el, ugyanis az ő majmuknak sokkal kevesebb elektródára volt szüksége, és vezetékek nélkül is működik.



Musk azt mondta, hogy mindezzel az lenne a célja, hogy az agyi chipek segítséget nyújtsanak a neurológiai rendellenességben szenvedőknek, és végül egyesítsék az emberi intelligenciát és a gépi intelligenciát egyfajta szuperlény létrehozásában. Az etikusok szerint az elme azonban nagyon összetett, a mai napig nem értik teljesen a működését, és a fejlesztésnek komolyabb társadalmi hatásai is lehetnek a jövőben. (Observer)