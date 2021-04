Nudista strand, koronavírus-emlékmű és szociális kemping is van a részvételi költségvetésre beérkezett javaslatok között

Csaknem 700 javaslat érkezett a fővárosi önkormányzathoz arról, hogy a budapestiek hogyan költenék el a főváros részvételi költségvetési keretét, mondta Kerpel-Fronius Gábor, Budapest részvételiségért felelős főpolgármester-helyettese a Népszavának.

Néhány az ötletek közül:

szociális kemping hajléktalanoknak,

nudista strand,

napozóstég a Rómaira,

emlékmű a koronavírus áldozatainak,

függőágyak a lezárt Szabadság hídra,

a Hősök tere parkosítása.

Szintén sok helyre kértek virágokat, fákat, forgalomcsökkentést vagy biciklisávot a budapestiek. Vannak olyan javaslatok is, amikkel már eleve tervezett a főváros, ilyen például: a Blaha Lujza tér kivirágoztatása, időalapú jegy a közösségi közlekedés eszközeire, társasházak belső udvarának zöldítése, egységes parkolási rendszer kialakítása, a fővárosi gazdálkodás transzparenssé tétele. A kezdeményezések között volt még egy kátyújelző applikáció is és az is, hogy a hivatalos dokumentumokat jogi nyelvről fordítsák le emberi nyelvre.

Kerpel-Fronius Gábor elmondta, hogy a javaslatokat előbb átnézik, kigyomlálják belőle a trollokat, és azokat, amik nem tartoznak az önkormányzat hatáskörébe vagy meghaladnák a kiírásban szereplő összeghatárokat.

A részvételi tanács a hétvégén választja majd ki a legjobb javaslatokat, a budapestiek pedig májusban szavazhatnak majd, hogy melyikek valósuljanak meg.