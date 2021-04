Olasz lapértesülés szerint az Európai Bizottság nem köt újabb szerződést az Astra Zeneca és a Janssen vakcinákra

Az olasz La Stampa azt írja, az EU a mostani szerződések lejárta után nem köt újabbakat a vírusvektor alapú vakcinák gyártóival. A lap az egészségügyi minisztériumi forrásaira hivatkozva arról ír, a két oltóanyag körül túl sok az egészségügyi és geopolitikai vita, így nem kötnek megállapodást újabb szállítmányokra. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben az unió legtöbb országában már csak az RNS-alapú Pfizer és Moderna vakcinák lesznek elérhetők. A döntést a lap szerint több tagállam, köztük Olaszország vezetése is támogatja.

Kedden jelentették be, hogy átmenetileg leállítják a Johnson&Johnson egydózisú, Janssen nevet viselő vakcinájának használatát az Egyesült Államokban, mert az oltás után két héten belül hat beoltott személy szervezetében is vérrög alakult ki. Az USA-ban eddig közel hétmillió ember kapta meg a Johnson&Johnson vakcináját, amiből kedden érkezett 28 800 adag Magyarországra is.

A cég kedden bejelentette azt is, hogy ideiglenesen az európai szállítmányokat is késleltetik. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) viszont még aznap kijelentette, hogy egyelőre nincs bizonyíték, hogy összefüggés lenne a vakcina és a vérrög-képződések között. Az Európai Unió összesen 55 millió adag vakcináról egyezett meg a Johnson & Johnsonnal, amit június végéig kellene leszállítaniuk.

Szerdán az Európai Bizottság felszólította a Johnson & Johnsont, hogy sürgősen tisztázzák a vakcinaszállítmányok leállításának körülményeit.

A Janssen vakcina körül kialakult polémia miatt több országban is mérlegelik, hogy elhalasztják vagy a 60 év felettiekre korlátozzák az oltóanyag használatát. Ez több helyen az oltási terv újabb borulását jelenti - első körben az AstraZeneca miatt kellett késlekedéssel számolni.

A Johnson & Johnson ígérete szerint még ma az amerikai (FDA) és az európai gyógyszerügynökség (EMA) rendelkezésére bocsát minden olyan adatot, ami segíthet tisztázni az összefüggést a vakcina beadása és a vérrögök kialakulása között.



A lap emlékeztet arra is, hogy 60 év felett a vakcina biztonságosnak mondható, és ha ebben az életkorban valakit egyáltalán nem oltanak be, 640-szer nagyobb az esélye arra, hogy a betegség miatt intenzív osztályra kerül, mint arra, hogy vérrög képződik a szervezetében az oltás miatt.