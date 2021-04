Pokorniék jogerősen elveszítették a 444 ellen indított parkolási pert

Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester február elején A Gyilkosok emlékműve című film kapcsán nyilatkozott a Válaszonline-nak. Itt azt állította, hogy azért nem adott nekünk interjút a filmhez, mert mi korábban hazugságokat közöltünk a Hegyvidék parkolási rendszeréről.

Bizalom

„– Nem kellett volna esetleg interjút adnia? A film készítője, Ács Dániel megkereste önt is. Elmondhatta volna, amit gondol.

– Lehet, hogy kellett volna. Csak hát: volt ennek előzménye.

– Mi?

– Utal erre a rendező is, amikor elmeséli, hogyan akadt pár hónapja a turul témájára. Parkolásügyben volt vitája a kerületünkkel, valótlanságokat állítottak, néhány más újsággal közösen. Perre mentünk és nyertünk a bíróságon – ellene mondjuk pont nem, mert lekéstük a határidőt, de a többi lappal szemben igen. Ezt követően látogatott el a bizottsági üléseinkre, új témát keresve.

– Tehát bizalmatlan volt vele.

– Igen, hiszen leírta azt, amiről tudta, hogy nem igaz.”

Akkor arra a súlyos vádra, hogy tudatosan félrevezettük az olvasókat, nem reagáltunk. Egyfelől mert el akartuk kerülni, hogy a filmről elterelődjön a figyelem, és helyette a sajtó és a politika újabb bokszmeccsébe fulladjon a történet. Másfelől a Pokorni Zoltán vezette önkormányzata és a kerületi parkolási cég, a FÁBER kft. két cikkünk miatt két pert is indított a lapunk ellen, és abban az időpontban az egyik per még nem záródott le teljesen. Most viszont megszületett a jogerős ítélet.

Ítélet

Az első parkolási perben a Fővárosi Törvényszék már 2020. augusztus 4-én az eljárást megszüntette, ugyanis Pokorniék a keresetüktől elálltak.



„A felperesek a perben az írásbeli ellenkérelem előterjesztéséig a teljes keresetüktől elálltak.”



A második pert, amit egy újabb parkolós cikk miatt indított ellenünk az önkormányzat, első és másodfokon is minden pontban megnyertük. A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét, és kimondta:

„A cikkben sem valótlan állítás, sem hamis látszatkeltés nem fordult elő”

„Valótlan tényeket nem közölt, és a valóságot sem tüntette fel hamis színben. Az írásból minden lényeges tényadat megállapítható.”

„egy rejtélyes parkolási szoftver”

Röviden arról szóltak a cikkek, hogy 2019. decemberben a XII. kerület parkolást intéző önkormányzati cége, a Fáber Kft. 870 milliós (bruttó 1 milliárd 105 millió forint) megbízást adott a Sessionbase kft-nek. Ez az informatikai cég parkolásellenőrzést segítő szoftvereket ad bérbe a kerületi önkormányzatoknak, akik a szolgáltatásért havidíjat fizetnek. Cikkünkben arra mutattunk rá, hogy a XII. kerületi parkolási cég havonta nettó 14,5 millió forintot fizet a Sessionbase-nek, miközben a szomszédos I. kerületben csupán egymillió négyszázhúszezer forint havidíjat számolnak fel. Tízszeres az árkülönbség. De más kerületeknél is megmagyarázhatatlan a licencdíjak közötti differencia.

Majd arról írtunk, hogy a kerület parkolási cége és az informatikai cég között megkötött szerződés műszaki mellékletét az önkormányzat nem hajlandó nyilvánosságra hozni. Emiatt a Kutyapárt elnöke, Kovács Gergő helyi önkormányzati képviselő úgy döntött, hogy pert indít Pokorniék ellen. Ezt írták:

„Kéthetente megírjuk, és küldözgetjük a Jegyzőnek a leveleket, hogy megsértik a törvényeket, amikor ma épp 106 napja nem nézhetem meg a Fáber Kft. Sessionbase Kft.-vel kötött szerződéseinek mellékleteit (több másik ügy dokumentumaival együtt). A törvény szerint 30 napon belül kellene tudnom ezekhez hozzáférni. A mellékletek azért lennének fontosak, mert a szerződésekből nem látszik a műszaki tartalom, hogy pontosan mire is költötték a pénzt. Igaziból én ezt meguntam, úgyhogy polgári peres eljárást indítunk az Önkormányzat ellen, aminek a végén ki kell majd adniuk a kért adatokat.”

A 444 ellen indított per hozadéka, hogy Pokorniék a dugdosott dokumentumot, mint bizonyítékot elküldték a bíróságnak, így most azt közzé tudjuk tenni. A műszaki leírást külön cikkben elemezzük majd.

Tehát Pokorni Zoltán a Válaszonline-nak adott interjúban nem mondott igazat. A cikkeinkben leírt helyzet valós. A XII. kerületi parkolási szerződés bűzlik.