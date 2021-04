Szankciókat vethet ki Biden kormánya Oroszországra

Joe Biden április 14-én, a Fehér Ház Treaty Roomjában. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Akár már csütörtökön szankciókkal büntetheti Oroszországot az Egyesült Államok elleni kibertámadások, köztük a 2020-as amerikai elnökválasztásba történt beavatkozások miatt Joe Biden kormánya. Sajtóértesülések szerint célzott szankciókat vezethetnek be több mint harminc orosz entitás ellen, és legalább tíz orosz állampolgárt utasíthatnak ki az Egyesült Államokból. A kiutasítottak között diplomaták, vagy diplomáciai fedésben dolgozó ügynökök is lehetnek.

A CBS News értesülései szerint emellett megtilthatja az amerikai pénzügyi cégeknek, hogy rubel-alapú orosz kötvényekbe fektessenek. Ez a tilalom júniusban léphet életbe.

Joe Biden kedden telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Ebben már jelezte, hogy határozottan fog fellépni az amerikai érdekek védelmében. Ugyanakkor azt is felvetette, hogy a két elnök személyesen is találkozzon egy harmadik országban.

Az amerikai titkosszolgálatok márciusban megjelent összefoglaló jelentése szerint az orosz titkosszolgálatok, minden bizonnyal Putyin tudtával és utasítására, Donald Trump érdekében próbáltak beavatkozni a 2020-as elnökválasztási kampányba. Az USA emellett Oroszországot gyanítja az ún. SolarWinds hack mögött is, mely révén a támadók 18 ezer amerikai kormányzati és magánhálózathoz szereztek hozzáférést. Az amerikai-orosz viszonyt élezi az ukrajnai helyzet is, az amerikai kormány nyilvánosan is szót emelt Oroszország agresszív lépései, például az ukrán határ térségében zajló haderőkoncentráció ellen. (Via BBC)