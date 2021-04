Tízezer alá esett a kórházban kezeltek száma, de így is 256 halottja volt tegnap a járványnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Átmenetinek bizonyult a koronavírustesztek pozitívarányának szerdai látványos javulása, a tegnapi adatok alapján számolt 10,2 százalékról csütörtökre újra 24 százalék fölé emelkedett, messze meghaladva az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerinti öt százalékos szintet. Rendkívül kevés, mindössze 21942 tesztet végeztek, de így is 5307 új fertőzöttet azonosítottak.

A húsvét utáni stagnálást követően újra emelkedőben az új fertőzések száma, országosan 5 százalék a növekedési faktor, 14 megyében is romlott a helyzet, leginkább Csongrád-Csanádban, Békésben és Zalában. Budapesten némileg javult, a leglátványosabban pedig Komárom-Esztergom megyében, amit a húsvétot megelőző időszakban, a harmadik hullám meredeken emelkedő fázisában nagyon súlyosan érintett a járvány.

A halálozások száma is nagyon magas, csütörtök reggel 256 új halálos áldozatot jelentettek. Népességarányosan még mindig Magyarországon szedi a legtöbb halálos áldozatot a járvány Európában.

A kórházi ápolásra szorulók száma viszont március 16. óta először esett tízezer alá, a legfrissebb jelentés szerint ma 9848 embert ápolnak kórházban, közülük 1156-an szorulnak gépi lélegeztetésre.

Az oltási program továbbra is jó ütemben halad, csütörtökig 3,09 millió magyart oltottak már be, közülük 1 325 587-en már a második oltásukat is megkapták.