Morrissey felháborodott azon, ahogy a Simpson családban ábrázolták

A világhírű zenésznek egyáltalán nem tetszett, ahogy a világhírű rajzfilmsorozatban megelevenítették. A Simpson család legutóbbi részében, ami a Panic on the Streets of Springfield címet kapta, Lisa Simpson rajongója lesz egy kitalált zenekarnak, a Snuffsnak, és aztán összebarátkozik a zenekar frontemberével, Quilloughby-vel.

A részt Európában még nem mutatták be, de a Guardian leírása alapján valóban nem nehéz ráismerni személyében a Smith frontemberére: a depresszív brit zenész vegán, Oscar Wilde-poszter van a falán, és többek között olyan dalokat írt, mint a How Late Is Then, a Hamburger Homicide és az Everyone Is Horrid Except Me and Possibly You. A hangját amúgy a rajzfilmben Benedict Cumberbatch adta. Csakhogy az epizódban hamar kiderül, hogy a zenész csak Lisa fantáziájában élt így, és valójában egy túlsúlyos, húsevő, bevándorlásellenes férfi.

Órákkal azután, hogy bemutatták az epizódot az Egyesült Államokban, Morrissey nevében a menedzsere, Peter Katsis tett közzé egy közleményt az énekes Facebook-oldalán, bántónak és rasszistának nevezve a részt. A közlemény szerint az elmúlt években nagyon rossz irányba megy a Simpson család, és az egy dolog, ha gúnyolódnak valakin, de amikor egy sorozat annyira mélyre alacsonyodik, hogy olyan gyűlöletes taktikákat is alkalmaz, minthogy a Morrissey karakternek kilóg a hasa a pólója alól (holott karrierje során soha nem lehetett ilyet látni), akkor felmerül a kérdés, ki is itt az igazán gyűlölködő, rasszista a történetben. A közlemény szerint még rosszabb, hogy úgy nevezik Morrissey karakterét rasszistának, hogy semmiféle konkrétumot nem hoznak fel érvük alátámasztására, így csak a zenészt sértegetik.

A 61 éves zenész számos alkalommal tagadta, hogy rasszista lenne, ugyanakkor sok botrányba keveredett már: a kínaiakat például azért nevezte alfajnak, ahogy szerinte az állatokkal bánnak, a halal étkezést minősítette már ördöginek, és azt is kijelentette, hogy London polgármestere, Sadiq Khan nem tud helyesen beszélni. Emellett támogatásáról biztosította a szélsőjobboldali Far Britain pártot is.

A Guardian cikke megjegyzi, hogy Morrissey menedzserének közleményéből sem derült ki, hogy a Simpson-epizód miért lett volna rasszista. Ugyanakkor kitérnek benne arra, hogy az indiai boltost, Apút alakító szinkronszínész, Hank Azaria nemrég egész Indiától elnézést kért, amiért karaktere révén az indiaiakkal szembeni strukturális rasszizmust táplálta. A közlemény szerint ez mindent elárul a sorozatról.

A sorozat írója, Tim Long korábban azt mondta, hogy a karaktert nem teljesen Morrisseyről mintázták, bár tény, hogy vannak benne tőle vett vonások, de ugyanúgy merítettek például Ian Curtis alakjából is.