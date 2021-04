Óriásit nőtt világszerte a háztartások megtakarítása, de a vizsgált OECD-országok közül Magyarországon volt a legkisebb a növekedés

Hatalmas vagyonokat halmoztak fel a fejlett világ országaiban a háztartások: a Financial Times cikke szerint globálisan mintegy 5600 milliárd dollárral nőtt a háztartások megtakarítása az elmúlt egy évben, és emiatt sok elemző abban reménykedik, hogy tényleg jelentős gazdasági fellendülés jöhet az újranyitások után.

A lap cikke a Moody's elemzésére támaszkodik, mely szerint a 2019-es fogyasztói adatokkal összevetve 2020-ban a háztartások nagyon sok pénzt, a globális GDP több mint hat százalékát tartották maguknál.

Az FT szerint a világban a fogyasztói bizalom visszatérését látni, azaz arra lehet számítani, hogy a félretett pénzeket hamarosan ismét költeni kezdik az emberek. És ha csak a félretett összegek harmadát fogyasztásra költik majd a háztartások, már az is 2 százalékkal növelheti idén, illetve jövőre a globális GDP-t a Moody's elemzése szerint.

A megtakarítások növekedése mögött az húzódik, hogy ugyan a globális gazdaság tavaly a járvány miatt példa nélküli megtorpanáson ment át, de ez sok ország sok családjának jövedelmét nem érintette. Azok közül, akik nem közvetlenül az érintett szektorokban dolgoztak (turizmus, vendéglátás, hasonlóak), sokan megtarthatták állásaikat, költeni viszont jóval kevesebb dologra tudtak, hiszen sok szolgáltatás nem volt elérhető, ahogy külföldre sem lehetett menni. A fogyasztást persze visszafoghatta az is, hogy a jövő elég borúsnak látszott, sokan voltak, akik nem csak azért nem költöttek, mert nem volt hol, hanem azért is, mert féltek attól, hogy mit hoz a jövő. Most viszont az újranyitással ezek az aggodalmak odalehetnek.

És sokat számított az is, hogy a fejlett országokban a kormányok rendre komoly stimuluscsomagokat fogadtak el, és a gazdaság újraindítása érdekében öntötték a pénzt a háztartásokra. Ebből azonban sokat nem költöttek el az emberek, hanem félretették a békésebb időszakra.

Ez a stimuluscsomag magyarázhatja azt is, hogy az FT-ben szereplő összevetés miatt miért Magyarország az az ország, ahol a legkisebb mértékben nőtt a háztartások megtakarításának mértéke. Nálunk ugyanis a Fidesz-kormány egyáltalán nem nyújtott bőkezű segítséget: miközben Európa-szerte a kormányok igyekeztek komolyabb pénzeket megmozgatva közvetlen anyagi segítséget nyújtani a családoknak, Magyarországon erre nem került sor.

Az FT cikkében szereplő grafikonon 22 OECD-ország megtakarítási rátájának változását mutatja be, és ezen látni, hogy a legkisebb növekedést messze Magyarországon történt. Azt már egy tavalyi felmérés is kimutatta, hogy Magyarországban csak a háztartások felének van 2 hónapra elég tartaléka.

Az FT cikke megjegyzi azt is, hogy mind a fejlett, mind a fejlődő országokban a megtakarítási ráta növekedése egyenlőtlenül alakult, és elsősorban a vagyonosabb családokat érintette. Azaz a járvány sokat emlegetett következménye itt is megvalósult: a vagyonosabbak jobban jártak a leállással, míg a szegényebb háztartások helyzete jellemzően tovább romlott.