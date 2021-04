Újabb második körös Szputnyik érkezését jelentette be Szijjártó, de ez még mindig kevés

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Százezer második komponensű, koronavírus elleni Szputnyik oltóanyag érkezik kedd este Magyarországra - közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán kedden reggel.

Jó hír, mert ennyivel is több ember kap vakcinát, és azért is, mert égetően nagy szükség van rá. A szállítási időpontok alapján ugyanis egyre nagyobb csúszással követik az első körös Szputnyik-szállítmányokat a második körös orosz oltások. A mostani például 30 napos különbséggel jött, miközben a két oltás beadása között a jelenlegi előírások szerint 21 nap lehet a különbség.

Ennek akkor lehet jelentősége, ha - ahogy azt a kormány kommunikálja - minden beérkező vakcinát a lehető leghamarabb beoltanak. Azt a 250 ezer adagos első köröst is, ami még március 21-én érkezett, és a párja a mostani második körösnek.

A Szputnyik esetében van egy kötelező laborvizsgálat, ami az oltóanyag összetételét vizsgálja. Müller Cecília bejelentése szerint a március 21-én érkező 250 ezres szállítmány ellenőrzését március 29-én befejezték, a vacinákat elkezdték kiszállítani, húsvét hétfőn pedig elkezdtek vele oltani.

De második adag a március 21-i repülőgépen nem volt. A Szputnyik-vakcina első és második adagja más, nem lehet másodszorra is elsőt beadni. Ha nem jön egyszerre, nem akkora nagy gond, egy ideig. A jelenlegi előírások szerint a második adagot 21 napon belül kell beadni. De a második körös szállítmány csak nem jött. Végül valamennyi jött, de 23 nappal később, április 13-án érkezett meg. És akkor is csak a szükséges mennyiség kevesebb, mint a fele, 120 ezer adag.

A beadására előírt 21 nap és a két adag leszállítása közötti 23 nap közötti párnapos csúszást még be lehet hozni, az orosz vakcináknál kötelező laborvizsgálat általában több mint egy hét, ezután kezdődik a kiszállítás és az oltás. A március 21-én érkezett első körös Szputnyikkal elvileg csak április első hétvégéjétől oltottak.

Viszont hiányzott még 130 ezer ráoltó vakcina. Ebből jött meg most, az elsőkörös szállítmányhoz képest 30 napos különbséggel 100 ezer. De ha számolunk, a 250 ezer első körösre még így is csak 120+100 ezer második körös jut. Vagyis hiányzik még 30 ezer, miközben hamarosan el kell kezdeni a második kört.

További probléma, hogy a ma érkező 100 ezer adagot még elvileg be kellene vizsgáltatni. Erre eddig bő egy hétre volt szükség. Vagyis most rekordgyors vizsgálatnak kellene jönnie. De az is elképzelhető - utalt már rá Gulyás Gergely miniszter is - hogy kitolják a második kör beadásának 21 napos határidejét. Vagyis lesz második oltás, legfeljebb kicsit később. Lehet azzal is számolni, hogy nem mindenki megy el az újabb oltásra.

Kalkulálhatunk azzal is, hogy az első körös oltások beadása sem ment flottul (erre utalnak az EU-felé tett jelentéseink), még az is lehet, hogy visszatartottak valamennyit, számítva arra, hogy az oroszok megcsúsznak a második körös oltással. Ez mondjuk szembe menne azzal a kormányzati kommunikációval, hogy miközben az EU-ból érkező szállítmányok rendre megcsúsznak és nem jön elég, az oroszok mindig pontosan betartják a szerződésben vállalt határidőket.

A vakcinákról szóló mai kormányzati tájékoztató alapján beadták a Szputnyikokat, amint lehetett:



„A baloldal hazugságaival ellentétben nem áll több millió adag vakcina raktárakban, az eddig Magyarországra érkezett oltóanyagok nagy részét már beoltották első és második oltásokra, minden az országba érkező vakcinát rövid időn belül kiszállítanak az oltópontokra és a háziorvosokhoz. Az a vakcina, amely már az országban van, de éppen még nincs beoltva, az vagy második körös oltásra biztonsági tartalék, vagy éppen kiszállítás alatt van, vagy hatósági vizsgálat alatt áll és annak befejezésig nem engedélyezett az oltásra.”

Vagyis már régen felhasználhatták a március 21-én érkezett első körös Szputnyik-szállítmányt.

De már itt is van az újabb határidő. Az oroszok - a szerződésbe vállalt határidő után 10 nappal - szállítottak március 31-én további 250 ezer első adagot. A repülőgépen ebben az esetben sem volt második körös oltás. Azóta pedig eltelt 21 nap. Persze itt is van bevizsgálás, kiszállítás, beadás, de elvileg ezen a második körös oltásnak is végig kell majd mennie. Vagyis jelenleg 800 ezer első körös oltás szállítottak le az oroszok. És csak 520 ezer második köröst (ebből 100 ezret ma).

Az oroszok várhatóan még ebben a hónapban leszállítják a szerződésből még hiányzó 200 ezer első körös oltást, és a 480 ezer második köröst is. A januári szerződés szerint ennek a határideje egyébként holnap van. Második körös oltás tehát jó eséllyel lesz, ha megcsúszott szállítással is.