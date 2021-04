16 éves fiúkkal flörtölt a 21 éves beauty influenszer, emiatt nem kap több pénzt a YouTube-tól

A YouTube ideiglenesen felfüggesztette a világ legnagyobb beauty influenszerének csatornáját, pontosabban korlátozza őt abban, hogy pénzt keressen a platformon videóival, miután a 21 éves James Charles április elején elismerte, hogy szexuális tartalmú üzeneteket küldött két 16 éves fiúnak. A YouTube nem közölte, hogy a demonetizálás meddig tart, a BBC szerint a cég szóvivője csak annyit mondott, hogy a vállalat az alkotót felelősségre vonó irányelvét alkalmazta, amely kimondja, ha úgy látják, hogy az oldalukon videókat közzétevő alkotó „az adott platformon történt vagy azon kívüli viselkedése káros hatással lehet a többi felhasználóra, a közösségre vagy az alkalmazottakra, a cég lépéseket tehet a közösség védelme érdekében”.

Az elmúlt években a YouTube szigorította a monetizálásra, vagyis a videókkal való bevételszerzésre vonatkozó követelményeit. A videóknak, amikkel pénzt kereshetnek a vloggerek, családbarátnak kell lenniük, ahhoz pedig, hogy valaki egyáltalán tagja lehessen a YouTube Partner Programnak (YPP), egy éven belül több mint 1000 feliratkozót és több mint 4000 órányi nézettséget kell felmutatnia. James Charlesnak eddig ezzel nem volt gondja, YouTube-csatornájának 25,5 millió feliratkozója van, az általában sminkes témájú videóinak pedig többmilliós nézettsége.

De a napokban nemcsak a YouTube döntött úgy, hogy „újraértékeli” kapcsolatát a még mindig csak 21 éves influenszerrel: pénteken a Morphe kozmetikai cég jelentette be, hogy felbontják vele az együttműködést. Charles azt írta Twitterén, hogy az együttműködést közös megegyezéssel zárták le.

Vádak

James Charles április elsején töltött fel YouTube-ra egy videót, amit bocsánatkéréssel kezdett, majd elmondta, hogy nemrég két 18 év alatti fiú állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy „nem helyénvaló” üzeneteket küldött nekik az egyik közösségi oldalon. Charles azt mondta, mindkét esetben megkérdezte a fiúk korát, mindketten azt mondták, hogy elmúltak 18 évesek, ő pedig hitt nekik. Hozzátette, miután kiderült számára, hogy valójában mindketten 16 évesek, azonnal blokkolta őket.

Videójában arról is beszélt, hogy a történtek után mindkét fiú videót tett közzé arról, hogy milyen beszélgetéseket folytattak Charlesszal. Elmondta, ennek hatására az volt az első gondolata, hogy ő is készít egy videót, amiben screenshotokkal cáfolná a vádakat, de rájött, valójában ő volt a hibás, úgy fogalmazott, hogy „a beszélgetéseknek nem szabadott volna megtörténniük”. Hozzátette, 21 évesen, felnőttként az ő felelőssége lett volna jobban utánanézni, hogy azok, akikkel beszél, valóban elmúltak-e 18 évesek. „Sajnálom, hogy flörtöltem veletek, sajnálom, ha olyat tettem, amivel kényelmetlen helyzetbe hoztalak titeket” – üzente videójában a két, nála öt évvel fiatalabb fiúnak. A februárban előállt fiúk a „grooming” kifejezést használva állították, hogy a 21 éves influenszer nem helyénvaló módon közeledett feléjük. Az angol groomingra nincs magyar kifejezés, de olyan nagykorú személyre szokták használni, aki bizalmi kapcsolatot próbál kialakítani egy fiatalkorúval, hogy aztán manipulálja, esetenként akár szexuálisan is közeledjen felé.

A történetével nyilvánosság elé állt egyik fiú, Isaiyah a videójában azt állította, Charles meztelen fotókat küldött neki és szexcsetelni akart vele, annak ellenére, hogy jelezte, 16 éves. Charles erre Twitteren reagált, hogy elmondja, szerinte nem teljesen így történtek a dolgok. A 21 éves influenszer szerint egyik reggel arra ébredt, hogy fotókat kapott Snapchaten a fiútól, aki nagyon izgatott volt, ő pedig visszaigazolta a jelölését. Állítása szerint a fiú fotókat küldött neki a zuhanyzóból. Hozzátette, örült, hogy megismerkedhet valakivel, majd úgy fogalmazott, nem gondolta, hogy el kell kérnie a fiú igazolványát, hogy igazolja a korát. Azt írta, miután kiderült, hogy Isaiyah csak 16, a fiú ragaszkodott hozzá, hogy továbbra is beszéljenek, ő azonban inkább törölte ismerősei közül.

James Charles a 2018-as People's Choice Awardson Fotó: MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP

Isaiyah után két másik 18 év alatti fiú is azt állította, hogy Charles ismerkedni próbált velük. Egyikőjük, egy 17 éves fiú a Paper szerint azt állította, semmilyen szexuális tartalmú beszélgetés nem történt köztük, de úgy érezte, fura, hogy a nála négy évvel idősebb Charles vele, egy fiatalkorúval flörtöl. Márciusban pedig egy 15 éves fiú is TikTokon tett közzé egy screenshotokkal teli videót arról, hogy Charles vele is beszélgetett, miközben állítása szerint az influenszer tisztában volt azzal, hogy hány éves.

Charles április 17-én Twitterén egy közleményben jelezte, bocsánatkérő videója után többen is „félrevezető történetekkel és hamis vádakkal” álltak elő vele szemben, ezekben az ügyekben pedig jogi lépéseket tervez tenni.

Met-gála, Vogue címlap, milliónyi követő, botrányok

A 21 éves James Charles 2015 óta posztol sminkes videókat YouTube-ra, egy évvel később már a CoverGirl kozmetikai márka első férfi nagykövete volt, szerepelt a portugál Vogue címlapján és eljutott a Met-gálára, ahova a topcelebeknek is csak egy része kap meghívást. YouTube-on 25,5 millióan, Instagramon 27,2 millióan, TikTokon 36,2 millióan, Twitteren pedig 7,8 millióan követik.

Az elmúlt években viszont nemcsak amiatt lett híres, mert alig van nála ismertebb beautyblogger, hanem azért is, mert olyan influenszerként ismerik, aki körül állandóan történik valami. 2017-ben, 18 éves korában például azzal viccelődött egy afrikai útja előtt, hogy attól fél, ott majd elkapja az ebolát. A nemrég elhunyt Fülöp herceg ennél súlyosabb dolgokkal is viccelődött, de az internet nemcsak emiatt haragudott meg Charlesra, hanem azért is, mert megírta, hogy az Az című bohócos thriller rettenetes és kiszámítható. Hasonlóan fajsúlyos botrány volt az is, amikor 2020-ban amiatt kellett bocsánatot kérnie, mert jelezte, hogy szerinte némileg ellentmondásos az, hogy az énekesnő Alicia Keys, aki az elmúlt években előszeretettel hangoztatta, hogy soha nem visel sminket, bejelentette, hogy saját sminkmárkája lesz.

James Charles a bocsánatkérő videójában egyébként úgy fogalmazott, hogy kétségbeesett volt, szeretett volna kapcsolatot, a YouTube-ot pedig gyakorlatilag randiappként használta, de már látja, hogy ez milyen problémákat okozhat. Például azt, hogy ebben az esetben „ha nem is szándékosan”, de nem volt meg a „hatalmi egyensúly”: