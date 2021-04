99 éves korában meghalt Fülöp herceg, Edinburgh hercege, II. Erzsébet brit királynő férje. A hírt a Buckingham-palota jelentette be, a közlemény szerint Fülöp herceg péntek reggel hunyt el a Windsori kastélyban. Júniusban ünnepelte volna 100. születésnapját.



Fülöp Görögországban, Korfu szigetén született 1921-ben. Apja András görög királyi herceg, anyja Battenbergi Aliz volt. Másfél éves volt, amikor lemondatták a trónról I. Konstantin görög királyt, Fülöp apját emiatt kiutasították az országból, a családnak menekülnie kellett. A brit haditengerészet segítségével jutottak el Franciaországba, a legenda szerint a herceget egy narancsos ládában vitték ki. Apja a szerencsejátékozásba menekült, anyjánál, Aliznál nem sokkal később az orvosok pedig paranoid skizofréniát állapították meg, és kényszer-gyógykezelésre küldték. Aliz a családdal egészen 1937-ig nem is találkozott, férjével is csak 1938-ban, Cecília lányuk temetésén, aki repülőgép-balesetben halt meg férjével és gyerekeivel együtt.



Fülöp 1933-ban Németországban Kurt Hahn iskolájába, a Salembe került, a zsidó származású Hahn azonban a nácizmus térnyerése miatt menekülni kényszerült Németországból, ezért Skóciában alapított iskolát. Fülöp ezután ide, a Gordonstounba, egy bentlakásos magániskolába járt, ahova később fiát, a trónörökös Károlyt is elküldte.

Fülöp herceg 1940-ben Fotó: -/AFP



1939-ben került a Brit királyi Haditengerészeti Akadémiára, a második világháború kitörésével pedig azonnal állományba helyezték: a Csendes-óceánon szolgált, majd a Földközi-tengeren. 1946-ban tért vissza Nagy-Britanniába, nyáron pedig megkérte Erzsébet kezét, akivel miután rokonok voltak – harmadunokatestvérekként mindkettejük ükanyja Viktória királynő –, már gyerekkoruk óta ismerték egymást.

Mivel a hercegnő még csak húszéves volt, apja, VI. György kérésére az eljegyzés hivatalos bejelentésével még vártak egy évet. Más találgatások szerint azonban azért vártak, mert Fülöp származására és családjára a II. világháború után rossz szemmel néztek: Cecílián kívül Fülöpnek még négy nővére volt, Margit, Teodóra és Zsófia, akik mind német hercegekhez és grófokhoz mentek hozzá. Ők a háború után a németek iránti ellenszenv miatt nem is vehettek részt Fülöp és Erzsébet 1947-es esküvőjén.

Fülöp 1947-ben lemondott görög és dán hercegi rangjáról, anyja családja után felvette a Mountbatten nevet, majd az anglikán vallást is, ezután megkapta a brit állampolgárságot, így már különösebb háborgás nélkül be lehetett jelenteni, hogy feleségül veszi a trónörökös hercegnőt. Az esküvő után a királytól megkapta az Edinburgh hercege, Merioneth grófja és Greenwich bárója címeket.

Erzsébet és Fülöp 1947-ben, esküvőjük után Fotó: -/AFP

Fülöpöt ezután Máltára vezényelték, ide 1949-ben Erzsébet is vele tartott, a király 1952-es haláláig gyakorlatilag itt éltek. Bár beteg volt, viszonylag váratlanul ért mindenkit, hogy VI. György 56 évesen meghalt, és a 26 éves Erzsébetnek kellett helyette trónra lépnie. Fülöpnek emiatt el kellett engednie a haditengerészeti karriert, hogy helyette a királynő házastársaként szolgálhassa az országot.

Erzsébet trónra kerülésével a királynő nagyanyja, Teck Mária brit királyné és az akkori miniszterelnök, Winston Churchill is szorgalmazták, hogy a királyi pár gyerekei ne a németes hangzású Mountbatten nevet használják, hanem Windsort, amire Fülöp akkor állítólag úgy reagált: „Én vagyok az egyetlen férfi az országban, aki nem adhatja a nevét a saját gyerekeinek. Csak egy nyomorult amőba vagyok.”

Erzsébet és Fülöp 2022-ben ünnepelték volna esküvőjük 75. évfordulóját, házasságuk alatt négy gyerekük született: Károly herceg, Anna hercegnő, András és Eduárd. Az első pletykák Fülöp hűtlenségéről 1957-ben jelentek meg, a Baltimore Sun írt arról, hogy a herceg és egy nő rendszeresen találkozgattak egy fotós lakásán. A hírt a palota akkor közleményben tagadta, de nem ez volt az egyetlen pletyka, a Crown című sorozatban többször utalnak egy orosz balerinára is a herceg szeretőjeként. Sarah Bedford, a 2002-ben megjelent, Erzsébet királynőről szóló életrajzi könyvében azt írta, Fülöp az ötvenes évek közepén kitudódott nőügy után „megtanulta, hogy az ilyen kapcsolatait csak gazdag körökben folytathatja, ahol védve van a lesifotósok és a bulvársajtó elől”.

Fülöp herceg 1973-ban Kijevben Fotó: Yuryi Abramochkin/Sputnik via AFP

Aki követte a herceg életét vagy látta a királyi család életét feldolgozó Crown című sorozatot, az tudja, hogy azon túl, hogy ő volt a királynő házastársa, Fülöp legfontosabb ismertetőjegye a tapintatlansága volt, ami sokszor vicces, többször viszont bunkó és/vagy rasszista megnyilvánulásokban végződött:



„Megnyitom ezt a dolgot, akármi is legyen ez” – mondta egy kanadai látogatása során 1969-ben.

„Olyan, mint egy torta hálószobája” – így kommentálta András yorki herceg lakását 1988-ban.



„Hogyan tudja elég ideig távol tartani a bennszülötteket az italtól, hogy levizsgázhassanak?” – ezt már 1995-ben kérdezte egy skót autós-oktatótól.



„Rohadt ostoba idióta” – 1997-ben mondta ezt egy parkolófiúnak, aki nem ismerte fel



„Mintha egy indiai rakta volna össze” – egy skóciai gyárlátogatáson tette ezt a megjegyzést a biztosítékszekrény láttán 1999-ben.



„Nem csoda, hogy megsüketültetek, ha a közelükben álltok” – ezt Cardiffban mondta 1999-ben két siket diáknak, miközben az iskola együtteséről beszélt.



„Ha sokáig itt maradsz, neked is vágott lesz a szemed” – 1986-ban mondta ezt Kínában egy brit diáknak.



„Nem lehetsz itt régóta, még nincs elég nagy hasad” – egy brit turistának tette ezt a megjegyzést Budapesen 1993-ban



„Még mindig dárdákkal dobáljátok egymást?” – 2002-ben tette fel ezt a kérdést Ausztráliában.



„Nő vagy, ugye?” - 1984-ben intézte ezt a kérdést egy kenyai nőnek, akitől ajándékot kapott.



„Jaj ne, még a végén elkapok valami rettenetes betegséget” – 1992-ben, akkor jött ki a száján ez a mondat, amikor megkérdezték tőle Ausztráliában, hogy szeretne-e megsimogatni egy koalát.



„Sikerült megúszni, hogy megegyenek?” – kérdezte 1998-ban egy Pápua-Új Guineából hazatérő brit diáktól.



„Látom, már lefekvéshez készülődik” – ezt 2003-ban mondta Nigéria elnökének, aki a helyi hagyományoknak megfelelően köntösben volt.



„A világ mely egzotikus részéről származik?” – kérdezte egy fekete, brit politikustól 1999-ben.



„Letartóztatának, ha kicipzároznám azt a ruhát” – mondta egy nőnek 2012-ben Erzsébet uralkodásának 60. évfordulós ünnepségén.



Fülöp herceg 2017 májusában vonult vissza a közszerepléstől, pontosabban minden, a posztjával járó feladattól. 2019 januárjában autóbalesetet okozott, amikor Land Roverével megpróbált kikanyarodni egy főútra, ahol összeütközött egy szabályosan érkező autóval. A herceg ellen nem indítottak eljárást, miután önként visszaadta jogosítványát.

A járvány kezdete óta Erzsébet és Fülöp Sandringhamben, vidéki birtokukon éltek elzárva, a koronavírus elleni oltást mindketten megkapták januárban. Fülöp február 17-én került kórházba, a palota akkor nem részletezte, hogy miért, csak annyit közöltek, hogy nem érezte jól magát, és orvosai tanácsára vonult be megfigyelésre egy közelebbről nem részletezett fertőzés, illetve egy már régebb óta fennálló szívprobléma miatt. Később kiderült, hogy szívműtétje volt, a kórházból egy hónappal később, március 16-án engedték ki.

(Nagy kép: Fülöp herceg 2020 júliusában - Fotó: Adrian DENNIS / POOL / AFP)