Évtizedekig sikerült titkolni II. Erzsébet királynő elmegyógyintézetbe zárt unokanővéreit

November 15-én mutatták be Netflixen a The Crown új, negyedik évadát. A sorozat hatásosan keveri a dokumentarista elemeket fikcióval, és rendre feldolgoz olyan sztorikat is, amelyeket a brit királyi család tagjai szeretnének inkább örökre elfelejteni. Például, hogy VIII. Eduárd náciszimpatizáns volt, majd inkább feladta a trónt, hogy egy elvált amerikai nővel élhessen, vagy hogy Fülöp herceg anyját, vagyis Erzsébet királynő anyósát skizofréniája miatt kényszergyógykezelték, méhét pedig Freud tanácsára megröntgenezték az állítólagos szexuális frusztrációja miatt.

A sorozat negyedik évadát a legtöbben valószínűleg azért várták, mert ebben szerepel először Diana hercegné, és itt kezdődik az a sztori, ami a mai napig izgatja a királyi család rajongóit, hogy akkor mi is történt valójában Károly és Diana kapcsolatában. Pedig a sorozatban előszednek egy ennél sokkal érdekesebb és borzalmasabb szálat Erzsébet királynő két, eltitkolt unokanővéréről.

A Bowes-Lyon nővérek

A nyolcvanas évek vége erősen betett a királyi családnak. Két gyerek után megromlott a trónörökös Károly herceg és Diana hercegné kapcsolata, a média nyilvánosságra hozta problémáikat, Károly újra viszonyt kezdett Camilla Parker-Bowlesszal, Diana pedig a lovasoktatójával. De közel sem ez volt a legcsúnyább sztori, amit a királyi családnak akkoriban kezelnie kellett. 1987-ben a Sunban megjelent egy cikk Erzsébet királynő két, addig eltitkolt unokanővéréről, akiket 1941-ben elmegyógyintézetbe zártak.

Nerissa Bowes-Lyon 1919-ben, húga, Katherine pedig 1926-ban született. Apjuk, John Herbert Bowes-Lyon volt, az anyakirályné, vagyis II. Erzsébet királynő anyjának bátyja. Családjuk 1963-ban a brit nemesség évkönyvének, a Burke's Peerage-nek azt nyilatkozta, Nerissa 1940-ben, Katherine pedig 1960-ban meghalt, több mint két évtizeddel később viszont kiderült, hogy

a fogyatékossággal született nővéreket 1941-ben a londoni Royal Earlswood elmegyógyintézetbe zárták, amikor 15 és 22 évesek voltak. Így lettek gyakorlatilag hivatalosan is halottnak nyilvánítva, miközben Nerissa egészen 1986-ig, Katherine pedig 2014-ig élt.

Katherine és Nerissa Bowes-Lyon fotói a The Crown című sorozatban Fotó: Netflix

Nerissa és Katherine anyai ágon örökölhették betegségüket – amit sehol nem részleteznek –, anyjuk nővérének három lánya, Idonea, Etheldreda és Rosemary hasonló fogyatékossággal születtek, és a két Bowes-Lyon lánnyal egy napon kerültek ők is a már említett intézetbe. Állapotukról azon túl, hogy egy hároméves szellemi szintjén lehettek és nem tanultak meg beszélni illetve kifejezni magukat, nem lehet sokkal többet tudni.

Nerissa 1986-ban, hatvanhat éves korában hunyt el, sírját mindössze egy sorszámmal és vezetéknévvel ellátott műanyagbilétával jelölték meg. Katherine egészen 1997-ig maradt abban a kórházban, ahova 1941-ben került, az intézményt azután zárták be, hogy vádak szerint bántalmazták az ott ápoltakat. Katherine Bowes-Lyon 87 évesen, 2014-ben halt meg.

Pénz édességre és játékra

A Sun 1987-es cikkének megjelenése után a Burke's Peerage egyik szerkesztője nyilatkozott a Vanity Fair által idézett Maclean’s-nek – Harold Brooks-Baker úgy fogalmazott, megdöbbentette, hogy a Bowes-Lyon család a lányok létezését gyakorlatilag örökre kitörölte volna a nyilvántartásokból, de hozzátette, mivel nem volt okuk kételkedni a királyi család tagjainak szavában, a két Bowes-Lyon lány halottként került be az évkönyvbe.

A Maclean’s cikkében azt írja, anyjuk, Fenella Bowes-Lyon egészen 1966-os haláláig látogatta lányait az intézetben, utána azonban egyetlen kórházi feljegyzés sem született arról, hogy a királyi családból bárki is felvette volna velük a kapcsolatot, Nerissa 1986-os temetésén is csak pár nővér vett részt.

Nerissa és Katherine nagynénje, az anyakirályné – aki egyébként haláláig egy fogyatékos felnőtteket és gyerekeket segítő alapítvány védnöke is volt –, állítólag már 1982-ben tudott arról, hogy unokahúgai évtizedek óta az intézménybe zárva élnek. A Vanity Fair azt írja, amikor tudomást szerzett róluk, pénzt küldött nekik, hogy abból édességet és játékot vehessenek nekik, azonban nem látogatta meg őket és a nyilvántartásban korábban jelentett halálukat sem javította.

Az 1987-es cikk után interjú készült a Royal Earlswood intézmény egyik dolgozójával, aki úgy fogalmazott, Katherine Bowes-Lyon egy „törékeny, idős hölgy”, „olyan, mint egy gyerek”, emiatt pedig „nehezére esik megérteni a körülötte lévő világot”, így azt is, mit jelent az, hogy a brit királyi család tagja. Az intézmény dolgozója is megerősítette, hogy a hatvanas évek óta senki nem látogatta meg a nőt és egy évvel korábban elhunyt nővérét.

„A család génállománya mindenképp tökéletesen tiszta kell legyen”

A fenti sztorit a The Crown című sorozat új évadának hetedik epizódjában említik meg. A rész azzal kezdődik, hogy a királynőt mutatják a tévében, a képernyő előtt pedig ott ül a kórházban Katherine és Nerissa Bowes-Lyon, akik a himnuszt hallva felállnak, közben meg beveszik tablettáikat, amiket épp kiosztott nekik a nővér. Az epizód leginkább a királynő húga, Margit hercegnő problémáival foglalkozik, aki pszichológushoz kezd járni, unokanővéreiről a sorozat szerint pedig terapeutájától értesül, amikor az arról kérdezi a hercegnét, tud-e bármilyen mentális problémáról a családban.

„Öten! Öt közeli családtagunk bezárva és mellőzve! (...) Az unokahúgaid. A kedvenc bátyád lányai. (...) Ez gonosz, érzéketlen és kegyetlen. És tökéletesen egybevág a könyörtelenséggel, amit magam is tapasztaltam ebben a családban. Ha nem te vagy a trónörökös, ha egyedi jellem vagy egyéni igényekkel, ha nem felelsz meg a tökéletes képnek, nem esdekelsz csendben és engedelmesen, akkor kivetnek maguk közül, elrejtenek, vagy ami rosszabb, halottnak nyilvánítanak. Darwin semmi hozzátok képest!”

– Margit így rontott neki anyjának, az anyakirálynénak ( a sorozat forgatókönyvírója, Peter Morgan szerint). Bowes-Lyon Erzsébet a helyzetet azzal magyarázta, hogy ez is VIII. Eduárd lemondásának következménye, mert miatta került a trónra VI. György, vagyis Erzsébet és Margit apja. És bár Erzsébet vérvonalát nem érintette közvetlenül a Bowes-Lyon lányok anyai ágon öröklött betegsége, a család nem akart kockáztatni azzal, hogy kiderüljön. A sorozatban az anyakirályné úgy fogalmazott, „az örökösödési elv már így is egy hajszálon függött”, és „az elgondolást, hogy egyetlen családban öröklődik a születési jog a Koronára, már így is rendkívül nehéz igazolni”.

„Ennek a családnak a génállománya mindenképp tökéletesen tiszta kell legyen. Volt épp elég eset a Windsor-ágon, hogy aggódjanak az emberek: III. György király, János herceg. Ha hozzávesszük ehhez a Bowes-Lyonok betegségeit is, félő, hogy fenntarthatatlanná válik a helyzet.”

Az Independent szerint az 1987-ben megjelent cikkek után a Buckingham-palota nem nyilatkozott a témában, csak annyit mondtak, hogy az ügy a Bowes-Lyon családra tartozik. A Bowes-Lyon családból Katherine és Nerissa unokahúga, Lady Elizabeth Anson a BBC-nek eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, a családnak nem állt szándékában eltitkolni a létezésüket, és hogy a rokonok igenis látogatták őket.

2011-ben aztán újra elővették történetüket, akkor a Channel 4 készített dokumentumfilmet, amiben szintén azt állították, hogy a Bowes-Lyon nővéreket senki nem látogatta évtizedek óta. A filmben megszólaló egyik kórházi nővér úgy fogalmazott, neki úgy tűnt, elfelejtették őket.