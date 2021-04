Javuló kórházi adatok mellett is tovább terjed a járvány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

207 halálos áldozata volt a járványnak az elmúlt napon az Operatív Törzs legfrissebb jelentése alapján. Kedden arányaiban még mindig kevés tesztet végeztek, mindössze 22435 vizsgálattal találtak 2527 újabb fertőzöttet, vagyis a pozitív tesztek aránya még mindig bőven meghaladja a WHO által ajánlott öt százalékot.

Az oltási program halad, összesen már 3,36 millió magyart oltottak be legalább a vakcina első dózisával. Számításaink szerint csak az oltásnak köszönhetően már a magyarok több mint 25 százaléka lehet immunis a vírusra.

A fertőzöttségi számoknál kedvezőbben alakulnak a kórházi adatok. Jelentősen csökkent keddre a kórházi ápolásra szorulók száma, most 8097-en vannak. A gépi lélegeztetésre szorulók száma is érdemben csökkent, 925-en szorulnak légzéstámogatásra.

Összességében országosan és megyénként is mindenhol visszaszorulóban van a járvány az új fertőzöttek száma alapján, bár ezt a statisztikát jelentősen torzítja, hogy a járvány második évében Magyarországon még mindig arányaiban nagyon kevés tesztet végeznek. Igaz, ez így volt a járvány felfutó szakaszában is, tehát viszonyítani valamennyire ez alapján is lehet.