Közleményben tiltakozik a Mazsihisz, amiért az Emih egy jeruzsálemi vallási bíróságon beperelte őket, hogy több állami támogatást kapjon

“Alulírottak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége neológ rabbijai és választott vezetői ezúton tiltakozunk a Mazsihiszt ért támadások és megosztási kísérletek miatt. (...) Elutasítunk minden olyan szándékot, amely a Mazsihisz számára jogszerűen biztosított források bármilyen módon történő csökkentésére irányul.”

így kezdődik az a friss közlemény, amiben az az egyik figyelemreméltó, hogy azt a zsidó szervezet Heisler András elnökkel máskor kritikus figurái is mind aláírták, így Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga rabbija és Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke is.

A Mazsihisz azon háborodott fel, hogy a Köves Slomó-féle, a Fidesszel feltűnően jó viszonyt ápoló Emih a jeruzsálemi főrabbinátus pénzügyi-, polgári ügyekkel foglalkozó vallási bíróságához fordult a zsidó szervezeteknek járó örökjáradék ügyében. Az Emih ugyanis elégedetlen azzal, hogy 20 százalékot kap a magyar államtól a magyar zsidó felekezeteknek járó éves összegből, amit a kommunisták által elvett egyházi vagyon fejében folyósítanak a mindenkori magyar kormányok. Az, hogy a teljes összeg négyötödét a jóval nagyobb taglétszámú, neológ Mazsihisz kapja, egy 2012-es megállapodás rögzíti, amit az Emih is aláírt.

Azt, hogy a két szervezet hány aktív tagot képvisel, nehéz megmondani, de ezt a leghitelesebben talán az SZJA-ból önkéntesen felajánlott 1 százalékok alapján lehet megbecsülni. A 2018-as adóév adatai szerint a Mazsihisznek 8299, míg az Emihnek 2060 adózó ajánlotta fel, ami szinte pontosan megfelel a támogatás 80-20-as megosztásának.

Köves Slomó szerdán Fiala János Kelj fel Jancsi című podcastjában a perindítást azzal indokolta a 168 óra cikke szerint, hogy

“a Mazsihisz a kilencvenes évek óta odaítélt pénzügyi járadék nyolcvan százalékához jut hozzá, ami szerinte nem áll arányban a szervezet aktivitásával.”

A Mazsihisz közleménye erre reagálva leszögezi:

“Tiltakozunk minden olyan kijelentés ellen, amely a Mazsihisz társadalmi súlyát és a magyar zsidóság érdekében végzett tevékenységét nem a valóságnak megfelelően kezeli. Elutasítunk minden olyan szándékot, amely a Mazsihisz, az EMIH és a MAOIH által a 2012. évben kötött, az örökjáradék elosztásáról szóló megállapodást semmibe kívánja venni.”

Köves a podcastban többek között arra panaszkodott, hogy a Mazsihisz az elmúlt 23 évben (1998 óta) szerinte mintegy 28 milliárd forintot kapott, míg a másik két zsidó szervezet összesen 2 milliárdot.

A rabbi a nyilatkozatában ehhez nem tette hozzá, hogy az Emih eleve csak 2004 óta létezik. Az egyház az ortodox, vallási és politikai értelemben is konzervatív és elzárkózó Chábád Lubavics nemzetközi haszid zsidó mozgalom inspirációjára alakult meg Magyarországon. A Chábád az egyetlen központosított, a világ szinte minden országára kiterjedő zsidó vallási szervezet, ami a protestáns keresztény kisegyházakhoz hasonlóan térít és kampányol.

A hagyományosan az MSZP-hez húzó Mazsihiszhoz képest a Fidesz-kormánnyal szívélyes kapcsolatokat ápoló Emih a NER-korszak beköszöntése óta anyagi értelemben hatalmas fejlődésen ment át, nem függetlenül a bőkezű állami juttatásoktól. Köves Slomó közben még egy fideszes jelölt választási szórólapján is szerepelt egyszer támogatóként. Saját bevallásuk szerint a nem-normatív alapú, központi, önkormányzati és EU-s költségvetési támogatásaik 2010-ben 20,5 millió forintra rúgtak, hogy 2011-ben szűk 50, majd évente 221 millió, 343 millió, 524 millió, majd 2015-ben már 740 millió forintot tegyenek ki.

A témáról korábban "Mint az áldás, úgy záporozik a közpénz Köves Slomó milliárdos birodalmára" címmel írtunk korábban. A mozgalomról és az Emih-ról pedig Magyari Péter írt TLDR-t "Egy kicsi haszid szekta, ami átvenné a világ zsidóságának képviseletét" címmel.

Az Emih-nek másfél évized alatt lett óvódája, általános iskolája, kéttannyelvű gimnáziuma, sőt saját egyeteme is és többek között ők a híres mádi zsinagóga és jesiva vagyonkezelői is. De egész céghálót alapítottak emellett és van saját médiabirodalmuk is.

A nyilatkozatok szerelmeseinek kedvéért a végére idemásolom a mazsihiszosok teljes szövegét.

KÖZÖS NYILATKOZAT

Alulírottak, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége neológ rabbijai és választott vezetői ezúton tiltakozunk a Mazsihiszt ért támadások és megosztási kísérletek miatt.

Tiltakozunk minden olyan szándék ellen, amely a Mazsihisz rabbijainak, kántorainak, vallási és világi dolgozóinak, választott vezetőinek munkáját, eredményeit hitelteleníti.

Elutasítunk minden olyan szándékot, amely a Mazsihisz számára jogszerűen biztosított források bármilyen módon történő csökkentésére irányul.

Tiltakozunk minden olyan kijelentés ellen, amely a Mazsihisz társadalmi súlyát és a magyar zsidóság érdekében végzett tevékenységét nem a valóságnak megfelelően kezeli.

Elutasítunk minden olyan szándékot, amely a Mazsihisz, az EMIH és a MAOIH által a 2012. évben kötött, az örökjáradék elosztásáról szóló megállapodást semmibe kívánja venni.

Ezzel szemben határozottan kijelentjük:

A Mazsihisz rabbijai, kántorai, vallási és világi dolgozói magas színvonalú vallási, oktatási és gondozási munkát végeznek. A pandémia idején segítséget nyújtunk a rászorulóknak és a holokauszt túlélőinek, fenntartjuk intézményeinket, online hitéletet szervezünk, és részt veszünk az állami oltási programban. Minden magyarországi zsidó származású ember számára nyitottak és befogadóak vagyunk, elismerjük a más zsidó felekezetek szabadságát és létjogosultságát.

Deklaráljuk, hogy a Mazsihisz a fent felsorolt tevékenységeket továbbra is hitéleti alaptevékenységként kívánja végezni. Rabbijaink hivatásának lényege a modern vallásos zsidóság, a hagyományőrző neológia megtartása – ahogyan ezt a XX. század nehéz évtizedeiben elődeik tették.

Magyarország legnagyobb zsidó felekezete a Mazsihisz. Az általa ellátott feladatoknak és súlyának megfelelően részesül a forrásokból, azokkal transzparensen és felelősen bánik, azt a közösség javára fordítja.

Mi, a Mazsihisz rabbijai és vezetői éppen ezért értetlenül állunk az elmúlt időszak jogtalan támadásai előtt. Határozottan visszautasítunk minden gyengítési és megosztási szándékot, kijelentjük, hogy a jövőben is egységesen, rabbik és világi vezetők összefogva a magyar zsidóság érdekében végezzük feladatainkat.

Budapest, 2021. április 21. 5781. Ijjár hó 9.

A Mazsihisz világi vezetése részéről:

Baneth Péter

Büchler András

Csillag Barnabás

Goldmann Tamás

Heisler András

Horváth József

Mester Tamás

Nádel Tamás

Tordai Péter

Vadász Magda

Várnai György

A Mazsihisz rabbijai részéről:

Deutsch Péter

Deutsch László

dr. Frölich Róbert

Fináli Gábor

Kardos Péter

Markovics Zsolt

Radnóti Zoltán

Radvánszki Péter

dr. Schőner Alfréd

Szerdócz Ervin

Totha Péter Joel

dr. Verő Tamás