Kanada és Anglia tiltólistájára is felkerült India

Kanada és Anglia sem fogad légi járatokat Indiából, miután Indiában rendkívül gyorsan terjed a járvány és egyre több a koronavírus-variáns.

Kanada harminc napra függesztette fel az Indiából és Pakisztánból induló járatok fogadását – a tilalom a teherszállító járatokra nem vonatkozik. Patty Hajdu kanadai egészségügyi miniszter azt mondta, hogy az országba beutazók 20 százaléka indiai állampolgár, és a kanadai reptéri hatóságok által elvégzett Covid-tesztek pozitív eseteinek 50 százaléka tőlük származik.

Oltásért sorban álló emberek Mumbaiban 2021. április 22-én Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

Angliába péntek hajnali 4 órától már nem léphetnek be azok a külföldiek, akik közvetlenül Indiából érkeznének, vagy az érkezésük előtti tíz napban Indiában jártak. A tilalom egyelőre csak Angliára terjed ki, de várhatóan az Egyesült Királyság többi részének hatóságai is érvényesítik majd. A brit és ír állampolgárok, illetve azok, akiknek Nagy-Britanniában letelepedési engedélyük van, továbbra is beutazhatnak, de érkezésük után karanténhotelbe kell vonulniuk tíz napra. Ennek költségeit – 1750 font (735 ezer forint) – a beutazónak kell fizetnie.

Franciaország eközben tíznapos karantént rendelt el a Brazíliából, Chiléből, Argentínából, a Dél-Afrikai Köztársaságból és Indiából érkező beutazók számára, s leállította minden légijárat fogadását az Egyesült Arab Emírségekből és Indiából.

Indiában csütörtökön a világon eddig legmagasabb napi esetszámot jegyezték fel, 314 835 újonnan azonosított fertőzöttel. (MTI)