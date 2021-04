Nagyon hatásosnak bizonyult a klinikai tesztekben a malária ellen kifejlesztett védőoltás

77 százalékos hatásosságúnak bizonyult egy klinikai tesztben az oxfordi Jenner Institute által fejlesztett malária-védőoltás, írja a Guardian. Egy hatásos védőoltás kifejlesztése hatalmas áttörést jelentene a még mindig évi négyszázezer halálos áldozatot, jellemzően kisgyermekek életét követelő kórral szemben.

A malária ellen jelenleg az ilyen ágyhálók jelentik a leghatásosabb védelmet. Fotó: PEDRO RANCES MATTEY/AFP

A malária ellen jelenleg még nincs hatásos védőoltás, pedig már vagy egy évszázada dolgoznak rajta. Az egyik legelőrehaladottabb vakcina, a GlaxoSmithKline védőoltása a hosszú ideje tartó klinikai vizsgálatokon bukott el, mert azok alapján csupán 39 százalékban előzi meg a megbetegedéseket, és csupán 29 százalékban a súlyos megbetegedéseket a kisgyerekekben.

Ezért is jelent reményt az új vakcina, melynek a hatásossága az első vizsgálatok alapján bőven meghaladja az értelmezhető tartomány alját jelentő 50 százalékot. Az is igaz persze, hogy ez még csak a klinikai tesztek első lépésénél jár, a mostani eredményt mindössze 450 Burkina Faso-i gyermeken végzett tesztek alapján mutatták ki. Igaz, őket egy éven át figyelték meg.

A vakcinát a következő körben már négy országban, 4800 gyermek bevonásával vizsgálják tovább.

A malária ellen eddig közvetett módszerekkel, például impregnált ágyhálókkal és maláriagyógyszerekkel küzdöttek, nem is sikertelenül: ezek segítségével évi egymillióról évi négyszázezerre sikerült csökkenteni a halálos áldozatok számát. Ennél nagyobb javulást viszont csak a vakcináció hozhat. Első körben azt remélik, hogy a halálos áldozatok számát évi néhány tízezerre lehet velük csökkenteni, hosszabb távon pedig akár el is törölhetnék a betegséget.

A védőoltás fejlesztője most azt tervezi, hogy vészhelyzeti engedélyt kér a használatára a WHO-tól. A mihamarabbi bevethetőség érdekében már megállapodtak a világ legnagyobb oltásgyárával, az indiai Serum Institute-tal, hogy nagy mennyiségben és olcsón állíthassák elő. Adrian Hill, a Jenner Institute igazgatója azt reméli, hogy 2022 végére megkaphatják a WHO engedélyét, és addigra a gyártókapacitások is rendelkezésre állnak majd. (Via The Guardian)