Megkérték a mianmari junta vezetőjét, hogy ne gyilkoltasson már meg több embert

Min Aung Hlaing (balra) 2021. április 24-én érkezett Dzsakartába a délkelet-ázsiai országok csúcstalálkozójára. Fotó: HANDOUT/AFP

A mianmari katonai junta vezetője, Min Aung Hlaing tábornok szombaton első külföldi látogatására érkezett a februári puccs óta, Dzsakartában találkozott a délkelet-ázsiai térség államfőivel. A tanácskozáson a többi ország vezetői egyből felszólították, hogy a hadsereg hagyjon fel a puccs ellen tiltakozókkal szembeni erőszakos fellépésével, ne gyilkoljanak meg több tüntetőt. Azt is kérték, hogy a rezsim engedje szabadon a politikai foglyokat.

A februári puccs óta eltelt időszak tüntetésein a katonák már több mint hétszáz tüntetőt gyilkoltak meg, köztük gyerekeket is.

A tíz délkelet-ázsiai országot tömörítő Asean dzsakartai csúcstalálkozóján a maláj miniszterelnök, Muhyiddin Yassin a polgári lakossággal szembeni erőszak azonnali felfüggesztését és a politikai foglyok feltétel nélküli szabadon bocsátását követelte. "Azonnal véget kell vetni a siralmas mianmari helyzetnek" - mondta. Az indonéz elnök, Joko Widodo szintén "elfogadhatatlannak" nevezte a mianmari helyzetet.

A csúcstalálkozó résztvevőit az ENSZ főtitkára, António Guterres is arra szólította, hogy oldják fel a mianmari válságot, és előzzék meg a súlyos humanitárius válságot, ami Mianmar határain is továbbgyűrűzhet. (Via BBC)