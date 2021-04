Enyhül a járványhelyzet, de még mindig sokan halnak meg

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Továbbra is 200 körül alakul a koronavírus áldozatainak száma naponta, vasárnap 205 elhunytról számoltak be. Összesen 26 625-en haltak meg Magyarországon tavaly március óta.

A járvány harmadik hulláma továbbra is lecsengőben van, ennek következtében folyamatosan enyhül a kórházi terhelés. 6284 fertőzöttet ápolnak most kórházban, és 790-en vannak lélegeztetőgépen, ami a március eleji szintnek felel meg.

Vasárnapra 2328 fertőzöttet azonosítottak, de ennél fontosabb, hogy az - egyre kisebb számban elvégzett - tesztek 10 százaléka lett pozitív. Ez az arány is csökkenőben van az utóbbi időben, elérte a február második felében tapasztalt szintet. Kérdés, hogyan befolyásolja majd az enyhülést a terasznyitás, és az ezzel járó tömegjelenetek.

Viszonylag kevéssel, húszezerrel nőtt az oltottak száma, ami összességében majdnem elérte a 3,6 milliót. Az elmúlt hét nap trendjei alapján a következő két hétben mindenki oltást kaphat, aki mostanáig regisztrált, de a tömeges, most már időpontfoglalásra is építő oltási kampány miatt ez akár korábban is megtörténhet.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán