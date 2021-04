Az amerikai Legfelsőbb Bíróságig jutott egy tinédzser Snapchat-posztjának az ügye

2017-ben az akkor 14 éves Brandi Levy egy Snapchat-posztban elégedetlenkedett a barátainak, amiért nem került be az iskolai szurkolócsapat kezdőcsapatába. A poszt eljutott az egyik edzőjéhez is, a lányt pedig kidobták a csapatból. Az ebből indult szólásszabadság-ügy most az amerikai Legfelsőbb Bíróság elé került.

Levy 2017-ben egy szombati napon rakott fel egy fotót a Snapchatre - egy olyan alkalmazásra, amiben 24 óra után eltűnő képes üzeneteket lehet megosztani -, amiben káromkodva szidta a szurkolócsapatot, az iskoláját és „mindent úgy általában”, miután kiderült, hogy nem került be a szurkolók kezdőcsapatába.

A képet a barátainak szánta, de egyikük továbbküldte egy másik iskolatársuknak is, aki Levy edzőjének a lánya. Az edzők ezután döntöttek úgy, hogy eltiltják a lányt a csapattól egy évre.

Levy beperelte az iskolát, mert szerinte sérti a szólásszabadsághoz való jogát, hogy egy olyan vélemény miatt dobták ki a csapatból, amit a barátainak szánt. A képet nem az iskolából és nem is iskolaidőben posztolta.

Tavaly a philadelphiai bíróság az ő javára döntött, ezután vitte az ügyet a Legfelsőbb Bíróság elé az iskola. Az érvelésük az, hogy az iskola dolgozói máskor is szankcionálták már a tanulókat az iskolán kívüli viselkedésük miatt, és ez a határ egyre inkább elmosódik, főleg a járvány kitörése óta, az online órák miatt. Az intézmény szerint ha a lány javára döntenek, az megnehezíti az iskolák dolgát, amikor az intézmény falain kívül zajló zaklatás vagy rasszizmus miatt szankcionálnák a diákjaikat. (BBC)