Egyiptom szigorította a női nemi szervek csonkításáért járó büntetést

Egyiptom újból szigorított a női nemi szervek csonkításáért járó büntetésen, így a jövőben akár húsz évig terjedő börtönt is kiszabhatnak ezért - közölte hétfőn Brendan Wynne, a The Five Foundation jogvédő csoport társalapítója.

Annak dacára, hogy az egyiptomi parlament már másodjára szigorít a külső női nemi szervek körülmetélésének egyébként tiltott gyakorlatára vonatkozó törvényen, jogvédők továbbra is borúlátóak a szabályozás kikényszerítését illetően, mert a jelenség széles körben elterjedt az észak-afrikai országban.

„Fantasztikus, hogy Egyiptom ismét szigorította a női körülmetélésre vonatkozó törvényt. Bár vélhetőleg semmi sem fog változni, ha a kormány ezúttal sem veszi komolyan” - hangsúlyozta Wynne.

„Szakképzett orvosok még mindig hajtanak végre női körülmetélést az egyiptomi klinikákon, sőt nyilvánosan hirdetik szolgálataikat” - írta a jogvédő.

Wynne szerint a figyelemfelhívó kampányok és a szigorú büntetések ellenére a beavatkozást végrehajtókat csak elvétve vonják felelősségre, különösen a vidéki térségekben, ahol ez a gyakorlat még inkább elterjedt.

Az eddigi jogszabályok szerint legfeljebb hét év szabadságvesztéssel és orvosok esetében öt év foglalkozástól való eltiltással büntették ezt a bűncselekményt. A vasárnap elfogadott, de még elnöki jóváhagyásra váró jogszabálymódosítás értelmében a büntetési tétel öttől húsz évig tartó börtönre változott annak függvényében, hogy ki hajtotta végre a beavatkozást, illetve a körülmetélésnek voltak-e tartós egészségügyi következményei, esetleg halálos kimenetele. Az új szabályok emellett büntetni rendelik azt is, aki kezdeményezte a csonkítást. Ez utóbbi személy általában egy közeli családtag szokott lenni.

Egyiptom a kilencvenes évek közepén kezdett el harcolni az évszázados hagyomány ellen, amelynek állítólagos célja, hogy kordában tartsa a nők szexuális vágyait. 2008-ban a kairói parlament a konzervatív körökből érkező ellenállással szembeszegülve betiltotta a női körülmetélést. Egy 2015-ös kormányzati felmérés szerint ennek ellenére a 15 és 49 év közötti egyiptomi nők 87 százalékának nemi szervét megcsonkították. Az egyiptomi törvényhozók 2016-ban szigorítottak a törvényen, és vétségből bűncselekménnyé minősítették át a gyakorlatot. (MTI)