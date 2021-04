Elüldözte a védett fecskéket a Penny Market, aztán rájuk szóltak a madárvédők, leszedték a tüskéket

Legalább két áruházára szerelt fémtüskéket az áruházlánc, hogy a fecskék ne tudjanak fészket rakni az eresz alá.

De a tiltakozást látva kivizsgálták az ügyet, és az összes épületükről leszedik a tüskéket.

Lakossági bejelentésből tudták meg a Mályi Madármentő Állomás aktivistái, hogy két kelet-magyarországi Penny Market áruház - a polgári és a kisvárdai - eresze alatti ragaljára fémtüskéket szereltek, hogy a fecskék ne tudjanak odafészkelni.



Ez, amellett, hogy barbárság, törvénysértésnek számít. A törvény szerint ugyanis a védett állatfajok szaporodásának veszélyeztetése tilos. De nemcsak mondjuk a fészkek leverését tiltja a jogszabály, hanem már azt is a természetvédelmi hatóság engedélyéhez köti, ha valaki valamilyen riasztási módszert szeretne alkalmazni az érintett állatfajok kártételének megelőzése végett.

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. (2) * A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához;

Az eredetileg galambok műemlék épületekről való távoltartására használt tüskék ráadásul nemcsak a fészeképítést akadályozzák meg, hanem, ahogy a madárvédők egy megrázó fotón be is mutatták, képesek felnyársalni a gyorsan repdeső madarakat:

Most azonban mégis jó lett a sztori vége. Mint az egy későbbi bejegyzésből kiderül, a madármentőknek sikerült felvenniük a kapcsolatot a Pennyvel. A mályiak kiposztolták azt a válaszlevelet is, amiből kiderül, hogy bár ők úgy érzik, eddig is törvényesen jártak el, azért kivizsgálták az ügyet, és elrendelték, hogy az összes üzletükről szereljék le a riasztótüskéket.

A klímaváltozás, a háztáji nagyállattartás - így az istállók, ólak - ritkulása, illetve a fészkek leverése és a fecskék elüldözése a házaktól együttesen eredményezték, hogy az elvileg közkedvelt füsti fecskék hazai állománya az utóbbi években a felére csökkent.