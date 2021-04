Kap még egy fűnapoztatót 189 millióért az 5 milliárd helyett 17 milliárdért felépült Bozsik Aréna

A frissen elkészült Bozsik Stadion is külön közbeszerzés után kap fűszoláriumot, hasonlóan például az MTK stadionjához, tovább növelve a beruházás eddigi költségeit - derül ki a 24.hu cikkéből. A szerkezetre 189 millió forintot szánnak. A fűnapoztató egyébként nem luxuscikk, hanem alapvető felszerelés, mert a fedett stadionok tetőszerkezete túlzottan kitakarja a napfényt.

A Groupama Arénában például így néz ki a rendszer működés közben:

A Bozsik Aréna eddig is nagyszerű közpénzköltőhelynek bizonyult. Amikor 2014-ben bejelentették az építését, még 5 milliárdos költségről esett szó. Mire azonban véget ért a közbeszerzési pályázat, már több mint a duplájánál jártunk, a Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. és a West Hungária Bau Kft. (WHB) NER-es duója ugyanis 11,7 milliárdért vállalta a feladatot. Tavaly áprilisban és szeptemberben a kormány plusz egy-egy milliárd forintot juttatott az építkezésre, az Átlátszó cikke szerint pedig a 17 milliárdot is meghaladhatja a végső költség.

Azt, hogy mi kell Magyarországon egy ilyen tendergyőzelemhez, jól mutatja a két győztes cég pedigréje. A Pharos 95 tulajdonosa, Végh Gábor adományozta az Orbán alapította Puskás Akadémiának a névadó Puskás Ferenc egész alakos szobrát is. Végh Orbán meccsnéző partnere és a ZTE focicsapatának tulajdonosa. A cégnek az Átlátszó szerint a faluban telephelye is van, a Fő utca 311/5. hrsz. alatt, ami a cégjegyzék adatai szerint Mészáros Lőrinc állandó lakcíme, de a Mészáros és Mészáros Kft. székhelye is egyben.

A másik győztes, a WHB tulajdonosa, Paár Attila pedig Orbán vejének üzleti partnere.