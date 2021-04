Már idén jönnek a sprintfutamok a Forma-1-ben

"Az összes csapat támogatta a tervet" - jelentette be a Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója hétfőn, így már idén három versenyhétvégén is rendeznek majd sprintfutamokat a versenysorozatban. A bejelentés szerint a pénteki első szabadedzést követően egy időmérőre kerül sor, szombaton pedig egy 100 kilométeres versenyt rendeznek, ennek a végeredménye alapján rajtol el a mezőny a vasárnapi hagyományos futamon. A sprintversenyeken vb-pontokat is osztanak majd: a dobogósok három, kettő és egy pontot kapnak majd. Hivatalosan nem jelentették be, hogy melyik három verseny hétvégén alkalmazzák az újítást, csak annyi, hogy két európai és egy nem európai nagydíjon rendeznek majd sprintfutamokat.