Szabad az út Ciprusba a beoltottaknak

Május tizedikétől feloldja a kötelező karantént a teljesen beoltott, illetve negatív koronavírus-teszttel érkező külföldiek számára Ciprus, jelentette be az turizmusért felelős államtitkára hétfőn. Szavvas Perdiosz kiemelte, hogy a Szputnyik V vakcinával töretént beoltást is elfogadják majd. A szigeten egyébként pénteken jelentettek be újabb szigorításokat: április 26-tól május 9-ig zárva lesznek a fodrászok, az edzőtermek, a színházak, a kávézók, valamint a nem létszükségleti cikkeket árusító üzletek is. Az emberek csak munkavégzés céljából tartózkodhatnak a szabadban, akinek nincs engedélye erre, az naponta legfeljebb egyszer hagyhatja el az otthonát. A mintegy egymillió lakosú Cipruson a járvány kitörése óta 62 349 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, akik közül 298-an hunytak el a a Covid-19 betegségben. (MTI)