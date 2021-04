300 millióból forgat tévéfilmet Eperjes Károly “Krisztus inge” címmel

Már folyik Eperjes Károly (Leopold atya) tévéfilmjének forgatása, ami egy ferences diákból lett ávós vallatótiszt és egykori szerzetestanára, Leopold atya kapcsolatán keresztül dolgozza fel a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásának történetét.

Fotó: Adrienn Szabo

A filmet Hábermann Jenő producer cége, a Film-Art Stúdió gyártja a Nemzeti Filmintézet 300 milliós támogatásából. Címzetes prépost könyvéből ritkán készül film, Várnai Péter művével most ez történt meg. A forgatókönyvet ebből Petrik Andrással és Horváth Áronnal együtt maga Eperjes írta, aki rendező és főszereplő is egyben. Eperjest Pájer Róbert segíti a rendezésben, az operatőr Csukás Sándor, a látványtervező Fekete Mónika.



A film valós történelmi eseménysort dolgoz fel.

Az egyházakkal ellenséges kommunisták a hatalomátvétel után keményen lecsaptak a szerzetesrendekre. 1950 nyarának elején több hullámban közel 2000 szerzetest pakoltak teherautókra és szállítottak a rendházukból más egyházi ingatlanokba, hogy a kormányzat csak ezután kezdjen egyáltalán tárgyalni a katolikus egyházzal. Augusztus 30-án Grősz József kalocsai érsek már alá is írta az egyezményt az állammal, ami lényegében kommunista állami irányítás alá helyezte a magyar katolikus egyházat. (Grősz jutalma az volt a kényszerű behódolásért, hogy a következő évben már le is tartóztatták, koncepciós perben 15 évre ítélték. De 55 októberében kiengedték, 56-ig házi őrizetben tartották, hogy a hatalom által megtört főpap 57-ben csatlakozzon a hatalomközeli békepapi mozgalomhoz, sőt még a Hazafias Népfront elnökségének is tagja lett.)

Eperjes 1950-ben játszódó filmjének főszereplője a koholt vádakkal börtönbe vetett ferences Leopold atya, akire egykori tanítványát állítják rá, hogy beismerő vallomást kényszerítsen ki belőle. A nagy költségvetésű tévéjátékok szerelmesei már előre dörzsölhetik a kezüket, ugyanis Nemcsák Károly is a főszereplők között van.