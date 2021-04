Egy miami iskolából kitiltották a beoltott tanárokat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Tort ült a hülyeség a miami Center Academy nevű magániskolában, melynek a vezetése valami interneten terjedő álhír alapján úgy döntött, hogy megtiltja a már beoltott tanárainak, hogy gyerekekkel találkozzanak. Elhitték ugyanis azt a részleteiben cáfolt marhaságot, hogy a beoltott emberek "negatív hatással" lehetnek az oltatlanokra, ha érintkeznek egymással. Erre a szakértők szerint az ég világon semmilyen bizonyíték nincs amúgy.

David és Leila Centner, egy miami magániskola oltásellenes tulajdonosai, akik iskolájukban megtiltották, hogy beoltott tanárok tanítsanak. Fotó: ROMAIN MAURICE/Getty Images via AFP

Mindez nem akadályozta meg a fizetős iskola vezetését, ahol már egy óvodásnak is évi 15160 dollár a tandíja, egy felső tagozatosé pedig már majdnem évi 30 ezer (~9 millió forint).

Leila Centner, az iskola társalapítója hétfőn tájékoztatta a szülőket arról, hogy amennyiben lehetséges, nem fognak beoltottakat alkalmazni tanárként. Azt is hozzátette, hogy a tanáraiknak kötelező lejelenteniük, ha netán beoltották volna őket. "Nem engedhetjük meg, hogy beoltottak legyenek a gyerekek közelében, amíg nem tudunk többet" - írta Centner a szülőknek.

Centner, aki levele alapján "többet" szeretne tudni a dolgokról, arról is írt, hogy az iskola környezetében már három nő is van, akinek "megzavarta" a menstruációs ciklusát, hogy "beoltottakkal töltöttek időt". Centner és férje, David amúgy "egészségügyiszabadság-szószólóként" jellemzik magukat, ami a vírustagadók, oltásellenesek, maszkellenesek új önjellemzése. (Via BBC)