Hivatalosan is bejelentették, hogy AstraZeneca-vakcinára is lehet már időpontot foglalni

Fű alatt bővítették a lehetőséget, hogy már nem csak a kínai vakcinára, hanem az AstraZeneca oltóanyagára is be lehet jelentkezni oltópontokra. Az operatív törzs „tájékoztatóján” György István kormányzati oltásfelelős aztán hivatalosan is bejelentette dél körül, hogy a Sinopharm mellett már AstraZenecával is oltják majd azokat jövő héttől, akik becsekkolnak a www.eeszt.gov.hu-ra, kiválasztják az oltópontot és az időpontot.

A kínaiból bőségesen lesz, a szombaton leszállított 600 ezer adag mellé érkezik még 400 ezer újabb Sinopharm csütörtökön. (Májusban pedig további 2,9 millió adag.)

AstraZenecából 200 ezer adagot tesznek elérhetővé az eddigi nem oltottak számára a jövő héten. A brit-svéd oltóanyagból ennél nagyobb lesz készleten, 19 ezer 200 érkezett már a héten, pénteken jön még 324 ezer adag.

Pfizerből is jött bőségesen, 355 680 adag. Ez viszont egyelőre nem lesz elérhető oltópontokon. György István azt mondta, hogy ebből a nem csekély mennyiségből második körös oltásokat adnak be, és a 16-18 éveseket kezdik majd oltani belőle, ez ugyanis a fiataloknál is tesztelt vakcina. (Magyarországon 95 ezer körül van a 16 és ugyanennyi a 17 évesek száma.) Pfizerből májusban bőségesen jön, májusban 1,3 millió adagot szállít a cég saját bejelentése szerint.

A Pfizerhez hasonlóan mRNS-vakcina Modernából a héten összesen 82 800 adag jön. Arról nem volt szó, hogy ezekből kinek jut majd.

Az orosz Szputnyikból 200 ezer első körös jön még.

És az egyadagos Janssenből is érkezik még a már leszállított 28 800 adag mellé 24 000 adag. Hogy ezzel elkezdik-e az oltásokat, nem tudni, kistelepüléseknél tervezték használni, oltóbuszokról.