Romániában fog teljesen elektromos autókat gyártani a Ford

A Ford megerősítette, hogy 300 millió dolláros fejlesztéssel a romániai krajovai üzemében új kishaszonjárművet fog gyártani 2023-tól. A modell kínálatában a 2024-ben bemutatkozó, tisztán elektromos hajtású változat is szerepel, ami az első olyan sorozatgyártású, tisztán elektromos hajtású autó lesz, ami Romániában készül - közölte kedden az amerikai gyártó.

Az MTI beszámolója szerint Stuart Rowley, a Ford Európa elnöke elmondta, hogy a krajovai üzem lesz a harmadik európai gyár, ahol elektromos hajtású járműveket fognak előállítani. Emlékeztettek, hogy jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a Ford kölni és a törökországi Kocaeli gyárában, a krajovai üzem fejlesztésével pedig újra egyértelmű jelét adják annak, hogy a haszongépjárművek vásárlóit "egyre gyorsuló iramban szeretnék átvezetni a nulla károsanyag-kibocsátású Európába". A Ford februárban bejelentette, hogy 2024-re teljes haszongépjármű-palettáján elérhetővé teszi a nulla károsanyag-kibocsátású járműveket, és 2030-ra a haszongépjárművek kétharmada várhatóan már tisztán elektromos vagy plug-in hibrid meghajtású lesz.

A Ford a most bejelentett 300 millió dolláros fejlesztéssel együtt csaknem 2 milliárd dollárt fektetett be a romániai leányvállalatába a krajovai üzem 2008-as megvásárlása óta. A gyár 6000 dolgozó számára biztosít munkalehetőséget. A Ford az EcoSport és a Puma modelleket gyártja a dél-romániai üzemében, illetve az 1 literes EcoBoost motort. A román sajtó kedden azt is közölte, hogy a Ford csaknem egy hónapig kényszerszabadságra küld mintegy ezer dolgozót a romániai üzeméből, ahol az elektromos félvezetők globális hiánya miatt hat napig fog szünetelni a járműgyártás és 10 napig a motorgyártás. A vállalat közlése szerint április 26. és május 21. között csak két váltásban fog dolgozni három helyett az autógyártó részleg, ami a román sajtó számításai szerint mintegy 1000 dolgozót jelent, akik az említett időszakban megkapják a bruttó bérük 78 százalékát.