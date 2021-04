Boris Johnson látványosan dühös lett meghallgatásán, amit „teljesen bizarrnak” nevezett

Hivatali lakásának felújítási költségei miatt hallgatták ki Boris Johnson brit miniszterelnököt, aki látványosan dühös lett, és hangsúlyozta, hogy „személyesen” fizette a felújítást. Igaz, közben nem tagadta, hogy 58 ezer fontnyi adományt vagy kölcsönt kapott David Brownlow-tól, a konzervatív párt egyik támogatójától.

A Johnsont kihallgató munkáspárti vezető, Keir Starmer kritizálta a miniszterelnököt, amiért a járvány kezelése helyett inkább korábbi tanácsadójáról, Dominic Cummingsról panaszkodik a lapoknak, illetve azzal tölti az időt, hogy olyan tapéták között válogat, amik tekercsenként több mint 800 fontba (kb. 330 ezer forint) kerülnek. Johnson a vizsgálatot „teljesen bizarrnak” nevezte.

A brit miniszterelnököt egykori főtanácsadója, Dominic Cummings vádolta meg a napokban azzal, hogy a Downing Streeten található hivatali lakásának felújítását titkos adományokból finanszírozta. A hírek akkor arról szóltak, hogy a felújítás akár 200 ezer fontba, vagyis több mint 83 millió forintba is kerülhetett, miközben a miniszterelnök csak évi 30 ezer fontot költhet a lakásra.

A vizsgálatot folytatják, a választási bizottság várhatóan meghallgatja majd Dominc Cummingst is. A bizottság 20 ezer fontnyi bírságot is kiszabhat Johnsonra, aki akár bele is bukhat a lakásfelújításába.

(Guardian)