Koronavírus: 186 újabb áldozat, rekordszámú első beoltott

Továbbra is javulnak a járványadatok, de még mindig sok koronavírusos áldozatot jelentenek, ma reggelre 186-tal nőtt a hivatalos áldozatok száma.

2 584 új fertőzöttet találtak. A héten ugyan ez a legmagasabb szám, de a fontosabb összehasonlításban, az egy héttel ezelőtti adathoz képest ez is javult.

A kórházban lévők száma is ütemesen csökken. 5 554 koronavírusost ápolnak kórházban, egy hete 2 000-rel többen voltak.

Lélegeztetőn is kevesebben vannak, 662-en.

Rekordszámú embert oltottak be első körben, 96 001-et.

Orbán Viktor 4 millió első beoltottnál ígért újabb, szinte már teljes nyitást azoknak, akik megkapták a védettségi kártyájukat (nem mintha önmagában az igazolvány postaládába dobása azonnali és biztos védelmet jelentene). Szakemberek szerint a négymillió első beoltott még kevés a társadalmi védettséghez, de a jelek szerint holnap már elérhetjük az Orbán által kijelölt határt. 3 870 222 embert oltottak be ma reggelig legalább egy adaggal.

Most már tényleg az a helyzet, hogy vakcina van, az embereken múlik, hogy beoltatják-e magukat. Aki nem válogat, ami egyelőre azt jelenti, hogy elfogadja a kínait, azt másnap beoltják. Jövő héttől AstraZeneca is elérhető az oltópontokon, és jön szép számmal a következő heteken még egyéb vakcina is.

Az elmúlt két hétben lakosságarányosan Veszprém, Baranya és Heves megyében találták a legtöbb új fertőzöttet, de mindenhol csökkenő a trend.

Európában továbbra is a magyarországi a legrosszabb halálozási adat lakosságarányosan.