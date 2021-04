Az operatív törzs szerint terheléses támadás miatt halt le a védőoltás-regisztrációs oldal

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Már reggel hétkor jelezték olvasóink, hogy leállt, és ezért nem tudják megnyitni az EESZT honlapját (eeszt.gov.hu), ahol hivatalosan regisztrálni lehetne a koronavírus elleni oltásért. Ez nem sokkal azután történt, hogy elterjedt a hír, hogy a mai napra Pfizer oltásra is lehet regisztrálni.

A pénteki sajtótájékoztatón ezt az operatív törzs terheléses támadással magyarázta, amit „felelőtlen emberek követtek el”. Egyébként leállt a receptfelírási rendszer is - írja a 24.hu. A helyreállítás jelenleg is zajlik.

Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Müller Cecília azt mondta, minden oltóanyagra addig lehet időpontot foglalni, ameddig vakcina van. Ma 324 ezer adag AstraZeneca-vakcina érkezett, ebből már foglalható is időpont a következő hétre első adagos oltásra. Megfelelőnek találták a Janssen-vakcinát is, ezért ezt is használni fogják. Mivel utóbbiból csak egy dózist kell beadni, a rendelkezésre álló 52 ezer adagot az oltóbuszokra szánják.