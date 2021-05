Rekordoltottságot hozott a Pfizer-nap

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Amíg csütörtök csak 43 328-an kapták meg az első oltásukat, a péntek rekordot hozott: 109 587 embert oltottak be első oltással.

Ha igaz az Origó híre, hogy 100 ezer adag Pfizert vittek ki péntek reggel az oltópontokra, ahol - a foglalási rendszer összeomlása miatt - nagyjából aki kapja, marja alapon lehetett hozzájutni, nem nehéz kiszámolni, hogy mi kellett a 4 milliós határ eléréséhez és a kormány által bejelentett újabb nyitáshoz. A Pfizer el is fogyhatott, mától megint a kínai vakcinára és AstraZenecára lehet bejelentkezni. (Orbán szerint most hetekig nem lehet majd Pfizerhez jutni, mert a 16-18 év között fiatalokat oltják vele. De miután hetente 350 ezer adag Pfizer jön, és a 16-18 évesek korosztályonként nagyjából 95 ezren vannak, még úgy is kellene jutnia Pfizerből a következő hetekben, ha közben a korábban oltottak második adagját is be kell adni.)





A reggeli jelentés szerint 161 újabb áldozata van a járványnak. Ez még mindog magas szám, de legalább tartósan csökken.

A kórházi számoknál valami furcsaság történt. A tegnapi jelentés szerint hosszú idő után ismét emelkedett a kórházban kezeltek és a lélegeztetőn lévők száma is. Ez lehetne figyelmeztető jele is a túl korai nyitásnak. Mára viszont nagyott csökkent a számuk. Vagyis simán benne lehet az is, hogy a tegnapi számok egyszerűen nem stimmeltek, és mára visszakorrigálták azokat, a csökkenő trend pedig folytatódott.

Mit jelentettek tegnap? Huzamosabb csökkenés után egyszercsak 383-mal nőtt a kórházban lévők száma, mára viszont 746-tal csökkent. Ez túl nagy ugrás mindkét irányba úgy, hogy a fertőzöttek számában csak tartós apadás látható.

Ugyanez igaz volt a lélegeztetőn lévőkre is. 15-tel nőtt a számuk tartós csökennés után a tegnapi jelentésben. A mai jelentés szerint viszont 56-tal vannak kevesebben lélegeztetőn. Mindenesetre 5 191 covidos van most kórházban, 621-en lélegeztetőn.

Egyenes kommunikáció segíthetne az ilyen anomáliák megmagyarázásában.

1951 új fertőzöttet találtak, nem túl sok, 21 112 teszttel. Az összes vizsgálaton belül a pozitív tesztek aránya 9 százalék volt.

Minden megyében csökken a regisztrált új fertőzöttek száma.