A halálozások száma is csökkeni kezdett, de még mindig a második hullám csúcsnak a szintjén van

Másként néznek-e ki a napi járványügyi adatok, ha heti átlagot nézünk belőlük? Ezen a héten nem. Valóban minden járványügyi adat javult. Viszont az oltásoknak csak a Pfizer adott nagy lökést.

Az elmúlt két és fél hónapban most regisztrálták a legkevesebb új fertőzöttet, 13 374-et.

Az egy hónappal ezelőtti csúcsról felére csökkent a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma.

Ugyanez igaz a lélegeztetőn lévők számára is. Azt nem tudni, hogy az ő esetükben mennyi a gyógyultak és mennyi az elhunytak száma. De a halálozási arány magas az intenzív osztályokon.

Kevesebb halálesetet jelentettek, de még mindig nagyon magas az áldozatok száma. Sokan közülük azok lehetnek, akik korábban lélegeztetőgépre kerültek.

Azt, hogy mennyire halálos a harmadik hullám, pontosan mutatja, hogy hiába az elmúlt két hét jelentős csökkenése, a héten még így is naponta átlagosan 168-an hunytak el. Annyian, ahányan a második hullám csúcsán.

A regisztrált fertőzöttek számával együtt az őket kiszűrő tesztek száma is ütemesen csökken hétről hétre. Ezen a héten például 102 ezerrel kevesebb tesztet végeztek, mint egy hónapja. De még az előző héthez képest is 20 ezerrel kevesebb vizsgálatot végeztek. Ez is csökkentheti a statisztikákban a fertőzöttek számát.

Az is igaz, hogy a teszteken belül a pozitív vizsgálatok aránya is apad, már csak 10 százalék.

Hogy a nyitás milyen hatással van a számokra, azt még korai lenne megmondani. A teraszokat múlt szombaton nyitották meg, kevés idő telt el még azóta. Ráadásul a reggeli jelentésekben szereplő új fertőzöttek számát pár nappal korábban elvégzett tesztek eredményeiből számolják ki. (Ezért van az is, hogy hétfőn, de különösen kedden mindig alacsonyabb a jelentésekben az új fertőzöttek száma, azok ugyanis a kevés hétvégi tesztek beérkező eredményei.)

Ahhoz képes, hogy Müller Cecília múlt pénteken elrendelte a tömeges oltást, ami lényegében azt jelentette, hogy közvetlenül be lehet jelentkezni oltópontokra, az első oltásukat megkapók száma messze elmaradt a három héttel ezelőtti rekordotól. Pedig az eheti számokban benne van a pénteken váratlanul kiosztott, a 4 millió beoltottat biztosító 100 ezer Pfizer-adag is. Orbán Viktor szerint a következő hetekben nem várható, hogy újra kivisznek az oltópontokra Pfizert, pedig láthatóan sokan erre várnak. Így viszont nehéz lesz elérni az oltások felpörgetését.