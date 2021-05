106 halott, 1219 új fertőzött a járványban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Folytatódott az elmúlt napok trendje, a hétvégi - rendre visszafogott - adatok alapján mindössze 1 219 új fertőzöttet azonosítottak, ennél kevesebbet utoljára még február második hetében.

Az adatot érdemes némi fenntartással kezelni, vasárnap például összesen 13 754 tesztet végeztek, vagyis a pozitív tesztek aránya még mindig csaknem kétszerese a WHO által ajánlott ötszázalékos szintnek.

Az Operatív Törzs legfrissebb jelentése szerint vasárnap 106-an vesztették életüket a járványban. Kórházban 4 872 beteget ápolnak, közülük 572-en vannak lélegeztetőgépen.

A múlt heti nagy lendület után a hétvégén megtorpant az oltási program. Miközben a hét második felében rendre 90 ezer feletti embert oltottak, a teljes hétvégén most mindössze 73 ezren kaptak védőoltást.

A második dózissal is beoltottak száma így is 2,08 millióra nőtt, vagyis úgy két héten belül már legalább az ország népességének húsz százalékát tekinthetjük védettnek a megbetegedéssel szemben.

Arról, hogy a beoltottak fertőzhetnek-e, még nincsenek pontos ismereteink. Elvben igen, de a nagy átoltottságú országok, mint például Izrael valós életből vett adatai alapján a védőoltás a járvány terjedését is jelentősen korlátozza. Mindazonáltal Magyarországon még bizonyosan nincs ehhez elég kétszer oltott ember. Mégis, a kormány pénteken, a négymilliomodik első dózis beadása után újabb enyhítéseket vezetett be. Most már akár meccsre is lehet járni - még ha ezzel tömegek nem is éltek egyelőre -, a kijárási tilalom kezdetét pedig éjfélre tolták ki.

A megyei trendek ugyan megerősítik, hogy visszaszorulóban van a járvány, ám európai összevetésben látható, hogy még mindig súlyos a helyzet.