Britney Spears kritizálta a róla szóló, „képmutató” dokumentumfilmeket

„2021 egyértelműen jobb mint 2020, de nem gondoltam volna, hogy EZ LESZ! Idén rengeteg dokumentumfilm készült, amik arról szólnak, hogy mások irányítják az életemet. Mit mondhatnék, hízelgő. De ezek a dokumentumfilmek nagyon képmutatóak, kritizálják a médiát, miközben ugyanazt teszik” – írja Britney Spears az alábbi Instagram-posztja mellett, de azt már nem fejti ki, hogy itt pontosan mire is gondolt.

Az énekesnő feltételezhetően a New York Times Framing Britney Spears című dokujára, illetve a BBC The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship című dokumentumfilmjére utal. Mindkét film arról szól, hogy Spears már több mint egy évtizede él apja felügyelete alatt.