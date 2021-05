A bíróság elkobozta a sümegi fideszes polgármester élettársának hamis érettségi bizonyítványát

A Pécsi Járásbíróság elkobozta a Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetőjének, Szabó Krisztinának, Végh László sümegi fideszes polgármester élettársának hamis érettségi bizonyítványát – írta meg a Magyar Hang.

A Magyar Narancs írta meg, hogy korábban a 6000 fős kisváros ellenzéki vezetője, Kovács Mihály (Élhetőbb Városért) tett feljelentést közokirat-hamisítás gyanúja miatt. A rendőrség tavaly házkutatást tartott, és lefoglalta Szabó érettségi bizonyítványát, mivel a gyanú szerint 2011-ben és 2018-ban is jelentkezett egyetemi képzésre, de ezekhez hamis érettségi bizonyítványt nyújtott be. A nyomozás február 17-én lezárult, és kiderült, hogy az érettségi bizonyítvány valóban hamis.

De ennek ellenére március 2-án Végh László a sümegi kistérség vezetőjeként – a járványhelyzeti intézkedések miatt egyeztetések nélkül, egyedül döntve – 861 ezer forintról több mint 1,6 millió forintra emelte Szabó fizetését. Szabó emellett a sümegi egészségügyi fejlesztési iroda vezetésért még közel 400 ezer forintot kap, így a fizetése több mint 2 millió forint – írta meg a Magyar Narancs.

Végh László (középen, nyakkendőben) és felesége, Szabó Krisztina, aki az asztalfőn ülő férfi mögött áll Fotó: Végh László/Facebook

Az okirat-hamisítás büntethetősége időközben elévült, de jogászok szerint ha az érettségi hamis, akkor érvénytelennek kell majd tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú, szakirányú végzettséget is, tehát Szabó egyetemi diplomái is érvénytelenek lehetnek, pedig azokkal munkahelyeket töltött be, és éveken át kapott fizetést.

Végh április 8-án egy azóta törölt videóban a rendőrségi vizsgálat megállapításait részben tagadta, részben hamisnak mondta, majd azt mondta, szerinte fake news-ról van szó. (Magyar Hang)