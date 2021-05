Mindenki gyűlöli a CIA woke-kampányát

Ritka, amikor egy elvben társadalmi érzékenységet hirdetni igyekvő kampányt ennyire egyöntetű elutasítás fogad, de a CIA meg tudta ugrani ezt a feladatot.

A Központi Hírszerző Ügynökség ugyanis nemrég posztolta a Humans of CIA című toborzó kampányának új videóját, melyben egy latina hírszerző tiszt beszél arról, hogy ő ciszgender milleniálként dolgozik a CIA-nál, korábban generalizált szorongásos betegséget diagnosztizáltak nála, majd bedobja a kötelező interszekcionalitás fogalmát is, miközben egy feltartott öklöt ábrázoló pólót visel a CIA központjában. Elmondja azt is, hogy 36 évesen jutott el oda, hogy többé nem hajlandó sajátjaként elfogadni a patriarchátus téves elképzeléseit arról, hogy mi lehet egy nőből.

A pár perces klipben az amerikai közbeszédben mostanában eléggé meghatározó és sok vitát kiváltó identitáspolitika összes kötelező eleme előjön, olyan hangulata van az egésznek, mint amikor egy nagyvállalat próbál ráugrani erre a vonatra.

És nem meglepő módon a woke-alapfogalmakat összesűrítő videó rengeteg felháborodott reakciót váltott ki. Az amerikai jobboldalon, ahol eleve a Nemzetre Leselkedő Legnagyobb Veszélyként (NLLV) tekintenek az identitáspolitikára, borítékolható volt a kiborulás: mint a Guardian írja, a Fox Newson egymásnak adták a stúdió kilincsét a háborgó vendégek, köztük volt CIA-s alkalmazottak is, akik propagandista szemétnek nevezték a videót, és szerintük ez egy bizonyíték arra, hogy a CIA-t átvették a liberálisok.

Megszólalt az ügyben Ted Cruz republikánus politikus is, aki arról posztolt, hogy messzire jutottak mára Jason Bourne-től (:D), és ha meglátja ezt a videót egy kínai kommunista, Kim Dzsongun vagy egy iráni harcos, akkor vajon meg fog-e ijedni az amerikaiktól. Cruz képviselőt amúgy Twitteren többen is figyelmeztették, hogy Jason Bourne egy teljesen fiktív karakter volt, akit nem engedélyezett merényletekre vetettek be a könyvekben/filmekben.

De a CIA toborzófilmje nem aratott tetszést a baloldalon sem. Az amerikai baloldal eleve megosztott az identitáspolitikával kapcsolatban: az egész woke-izmus főleg a liberális táborhoz áll közel, de a visszajelzések alapján a videót szinte mindenki elutasítva fogadta. Egyrészt a CIA történelme miatt, mely során számtalan alkalommal léptek fel baloldali szervezetek és kormányok ellen, nem egyszer jobboldali puccsistákat támogatva. De azok, akiknek amúgy szimpatikus is az egész woke-világ, szintén úgy érzik, hogy a CIA csak ki akarja sajátítani ezeket a fogalmakat.

A Humans of CIA kampány 2019 óta fut, és a célja nem titkoltan az, hogy növelje az ügynökség diverzitását, azaz többféle társadalmi-etnikai háttérből érkezzenek munkavállalók. Ezt a célt most több egykori CIA-s meg is védte a videó miatt kitört nyilatkozatháború során.

A CIA-s kampányvideóhoz amúgy remek paródiaválaszt készített Blaire Erskine, már ezért a reakcióért megérte az egész felhajtás: