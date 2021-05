Nagyon belassult az oltási program

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

128 újabb áldozata van a járványnak, összesen már 28 173 covid-fertőzött halt meg Magyarországon. Az áldozatok száma csökken, de a hétnapos átlag még mindig nagyon magas, 143.

1 130 új fertőzöttet regisztráltak. Ez ugyan magasabb, mint a tegnapi adat, de ebben semmi meglepő nincs: a kevés hétvégi teszt miatt keddenként mindig alacsony az új fertőzöttek száma, a szerdai ezt mindig meghaladja. Az már fontosabb összehasonlítás, hogy a mai adat a múlt szerdainál is alacsonyabb, és ez így van már harmadik hete.

A kórházban lévők száma tovább csökkent, 4 374 covid-fertőzöttet kezelnek most kórházban. A számuk egy hét alatt több mit 1500-zal csökkent.

511-en vannak lélegeztetőn. Legutóbb február 27-én volt ennél kevesebb a legsúlyosabb állapotban lévő koronavírus-fertőzöttek száma.

Belassult ugyanakkor az oltási program. Tegnap Sinopharmra és AstraZenecára lehetett időpontot kérni oltópontokra. 24 202-en kapták meg az első oltásukat tegnap.

A héten háziorvosokhoz kerül majd ki 30 ezer Moderna, és 6 000 idősotthonban élőt is oltanak majd ezzel a típussal. 200 ezer Szputnyikra jelentkezhetnek azok is, akik erről értesítést kapnak sms-ben. És Pfizert is kapnak háziorvosok, de azt nem árulta el György István kormányzati oltásfelelős, hogy mennyit.

Eddig összesen 4 123 697-en kaptak első oltást, közülük 2 248 775-en a második oltást is megkapta.