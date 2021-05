Úgy ment be a szülőszobára, hogy hetet fog szülni, kilenc lett a vége

Szenzációs bejelentéssel állt elő Mali egészségügyi minisztériuma: a 25 éves mali Halima Cissé eszerint a két ország orvosainak összefogása révén kilences ikreket szült egy marokkói kórházban. A sztorit még regényesebbé teszi, hogy a hírek szerint mindkét ország orvosai hetes ikrekre számítottak az ultrahangfelvételek alapján, és csak a császármetszés közben derült ki, hogy a kicsik kettővel többen vannak.

Az első jelentések szerint a 4 kislány és 5 kisfiú jól vannak.

Az azonban igen furcsa, hogy bár túlzás nélkül világszenzációról van szó - ez volt ugyanis mindössze a harmadik feljegyzett kilencesiker-szülés a történelemben - Rachid Koudhari, a marokkói egészségügyi minisztérium szóvivője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy nincs tudomása arról, hogy ilyen esemény történt volna az ország bármely kórházában.

Az anyáról és a gyerekekről ugyanakkor fotók és videók jelentek meg. Ezek azonban még nem bizonyítják, hogy az eset megtörtént

Kilences ikrek rendkívül ritkán születnek: eddig két ilyen feljegyzett esetről lehetett tudni, de a 18 újszülöttből egy sem érte meg az egyhetes kort sem.. 1971-ben az ausztráliai Sydney-ben szült Geraldine Brodrick 4 lány és 5 fiút. Hat napon belül mindannyian meghaltak. A maláj Zurina Mat Saad 1999-ben született 9 gyereke hat órán át sem élt.

Az ilyen gyerekmennyiség olyan egészségügyi problémákkal jár, hogy a halálozási arány sajnos igen magas. Nyolcas ikerből eddig nyolc esetet jegyeztek fel, de a sorban legutóbbi, 2009-es Egyesült Államok-beli volt a legelső, ahol a gyerekek mindegyike túlélte az újszülött kort, és ma is jól van.

Egyben ez utóbbi volt az eddig legjobban dokumentált és leghosszabb utóéletű sokasiker-szülés. Az anya, Nadya Suleman ugyanis olyan egyedülálló anya volt, akinek volt már hat mesterséges megtermékenyítés útján született gyereke, amikor a nyolcas ikreit szülte. Akik ezért lettek ilyen sokan, mert az orvosa a beültetésekhez lefagyasztott összes megmaradt petesejtet felhasználta egyben, 12 embriót ültetve be egyszerre a nő méhébe. Az orvost az eset után kizárták a kamarából, és eltiltották a hivatása gyakorlásától. A nő a szülés után években Ocotomom néven tisztességes médiakarriert futott be. 2011-ben már azt nyilatkozta az In Touch Wekklynek, hogy “Utálom a csecsemőket, undorodom tőlük. Nyilván szeretem őket, de azt kívánom, bárcsak ne lennének.”

2012-ben Octomom Home Alone címmel pornófilmet is forgatott, amiről Amber Peach pornószínésznő azt nyilatkozta, hogy “Pornós szempontból az egész videó furcsa és bizarr. Főleg az a jelenet, amikor meztelenül fekszik egy rakás csecsemőruhán, az végképp zavarba ejtő.” Suleman ugyanebben az évben szerepelt a "666 az ördög gyermeke" című horrorfilmben is.

2019-ben, a gyerekek tizedik születésnapján arról beszélt egy ausztrál tévécsatornának, hogy bár a kicsik születésekor “fiatal, ostoba, felelőtlen, önző és gondatlan” volt, nem bánta meg egyik gyerekét sem. Az adásban arról számoltak be, hogy a háztartást katonai precizitással vezeti, a gyerekei pedig boldogok, egészségesek és jól neveltek.