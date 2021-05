Beoltották a sziget lakóinak közel kétharmadát, de még ez sem volt elég egy újabb hullám elkerüléséhez

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Tudományos kutatások indulnak a Seychelles-szigeteken, hogy érthető legyen, miért nőtt meg a koronavírusos megbetegedések száma, amikor ez a legbeoltottabb ország a világon.

Az Indiai-óceánon lévő, turizmusból élő szigetcsoporton nem egészen 100 ezer ember él, és több mint 62 százalékuk már mindkét oltását megkapta. Ez világrekord.

Ennek ellenére május első napjaiban majdnem megduplázódott a koronavírussal fertőzöttek száma, 600 körüliről 1100 körülire növekedett. Úgyhogy ismét bezárták az iskolákat, korlátozták a gyülekezést.

Felütötte itt is a fejét a dél-afrikai mutáns. Fotó: VUANO Tristan / Hemis.fr/hemis.fr via AFP

Közben más országokban ehhez hasonló, vagy ennél szerényebb átoltottság mellett jelentősen csökkent a járvány terjedése: Izraelben a lakosság 60%-a kapta meg az első dózist, de így is 99 százalékkal csökkent januárhoz képest az új megbetegedések száma, míg Nagy-Britanniában 52 százalék kapta meg legalább az elsőt, és így is 96%-os a csökkenés az év elejéhez képest.

Úgyhogy most azt vizsgálják, hogy a helyzet miben különleges a szigeteken. A felmerült lehetőségek:

Sok a turista, az új betegek 16 százaléka eleve nem helyi állampolgár, és ez valahogy számíthat.

Az emberek nagyon óvatlanná váltak a sok oltás után.

Az új betegek közel kétharmada még csak egy oltást, vagy egyet sem kapott. Vagyis hiába a nagy átoltottság, aki hivatalosan még nem teljesen védett, az tényleg nem teljesen védett.

A szigeteken Sinopharm- és Covishield-vakcinákkal oltottak (előbbi ugyanaz, amit Magyarországon is használnak, az utóbbi pedig az AstraZeneca egy Indiában gyártott változata). A szigeteken februárban megjelent a dél-afrikai mutáns, és könnyen lehet, hogy ez a változat okozza a sok új megbetegedést. Úgyhogy most azt is vizsgálják, hogy a két helyben használt vakcina eléggé hatásos-e e mutáns ellen, erről még nincs sok tapasztalat. A Covishield esetében például intő jel lehet, hogy a dél-afrikai kutatások szerint az AstraZeneca nem elég jó a helyi mutáns ellen, úgyhogy ott ezzel a szerrel már nem is oltanak. (Bloomberg)