Sérelmezi az ex-jobbikos képviselő, hogy nem engedték be a városházára, amíg az Újpest kupagyőzelmét ünnepelték

Kedden a IV. kerületi városházán ünnepelték az Újpest Magyar Kupa-győzelmét, ahogy arról Déri Tibor momentumos polgármester is beszámolt.

Az általa közzétett képeken csak a pulpitus látszik, de erről a lenti fotóról kiderül, a nézőtéren több mint 50-en ültek.

Szabó Balázs egykori jobbikos képviselő szerint ezzel megsértették a járványügyi szabályokat, Déri viszont azt mondta, előtte egyeztettek a kerületi rendőrkapitánnyal, akinek nem volt kifogása. Sőt, éppen a vírus miatt nem tartottak nyilvános ünneplést, elmaradt az ilyenkor szokásos szurkolói felvonulás, és az erkélyen sem emelték a magasba a kupát. Telefonbeszélgetésünk során Déri végig ragaszkodott hozzá, hogy ez nem is rendezvény volt, a csapat „promóciós céllal” látogatott a városházára, hogy fényképeket készítsenek.

Állítása szerint a klub kezdeményezte az eseményt a kupagyőzelem másnapján. Kérték, hogy csak az általuk meghívott emberek legyenek jelen, pont azért, hogy betartsák a csapat saját vírusszabályait is. Déri azt mondta, rajta kívül egy képviselő volt még ott a testületből. Nem akarta megtippelni, mennyien lehettek összesen, de abból kiindulva, amit mondott, jelentős részben olyanok lehettek, akik amúgy is rendszeresen együtt vannak.

Szabó - akinek a Jobbik januárban függesztette fel a párttagságát, mert egy oroszgyanús szervezet meghívására figyelte meg a választást a Közép-afrikai Köztársaságban - nehezményezi, hogy amíg zajlott az esemény, a portaszolgálat nem engedte be az épületbe. Ezt kitiltásként értelmezi, ami szerinte alkotmánysértő.

„Ilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa (legalábbis Újpesten), hogy egy képviselőt ne engedjenek be bármikor, a hét és a nap bármelyik szakában, akár hivatali munkaidőn kívül is a városházára. Ez mindeddig alanyi jogon járt minden képviselőnek. Ez egy olyan példátlan szigorítás, melyet még a Fidesz sem engedett meg magának soha a 9 év alatt.”

Déri szerint egyszerűen tiszteletben tartották a klub kérését, és Szabó - mint bárki más, akit nem hívtak meg - csak abban az egy órában nem mehetett be az épületbe. Azt mondta, aznap a hivatali munkaidő is véget ért délután fél négykor, de nincs szó semmilyen kitiltásról, azóta is mindenki ugyanúgy mehet be a városházára, ahogy korábban.

Szabó szerint a bejáratnál azt mondták neki, külön utasítás érkezett a polgármestertől, hogy őt semmiképp se engedjék be. A polgármester ezt tagadja, de mint mondta, azért nem tud felelősséget vállalni, hogy mások szájából mi hangzott el.