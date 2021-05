A macskák akkor is ráülnek a négyszögletű tárgyakra, ha a négyszögletű tárgy csak egy optikai illúzió

Az állatos képek/videók/gifek/mémek egyik klasszikus típusa az, amin macskák (vagy akár nagymacskák) próbálják magukat minél kisebb dobozokba beletuszkolni.

Az már kiderült, hogy nem is kell hozzá doboz, bármilyen teljesen lapos, négyszögletű tárgyra is ráülnek.

A City University of New York és az ausztrál School of Psychology and Public Health kutatói most kikutatták, hogy egy négyszögletű tárgy optikai illúziója is elég ahhoz, hogy felkeltse a macskák dobozbaülési vágyát.

A kutatást a járvány alatt végezték, és nem is laborban, hanem az önkéntes jelentkezők otthonában zajlottak a vizsgálatok. A résztvevőknek három formát kellett kirakniuk: egy ragasztószalagból kirakott négyszöget, egy Kanizsa-négyszöget (ez egy optikai csalódás, amiben a „négyszög” négy sarkát pacman-figurához hasonló elemekből rakják ki, viszont az agyunk azt hiszi, hogy egy négyszöget látunk), és egy kontroll formát, amiben ugyanazok a pacman-elemek kifele néznek, és így nincs meg a négyszög-illúzió.

Az eredmény pedig ez lett:

A macskák a leragasztott négyszög és a Kanizsa-négyszög közepén is helyet foglaltak, az inverz Kanizsa-négyszög viszont nem érdekelte őket. Ez azt jelenti, hogy az emberekhez hasonlóan képesek az illuzórikus kontúrok észlelésére, és ők is négyszögnek látják az illúzió-négyszöget. Erre a képességre a csecsemők 3-4 hónapos koruk körül tesznek szert.

(Vice)