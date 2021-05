Kalózprogram helyett adathalász vírust telepített a gépére az egyetemista, ezzel zsarolóvírust szabadított a kutatóintézetre

Egy drága adatvizualizációs szoftver megvásárlását próbálta megspórolni egy egyetemista, aki a program kalózverzióját töltötte le a gépére. Illetve ez volt a terv, de a szoftver helyett egy vírust kapott, ami minden adatot lelopott a gépéről. A lopott adatokkal aztán bejutottak annak a kutatóintézetnek a hálózatára is, ahol a diák gyakornokoskodott, és egy zsarolóvírussal támadták meg a rendszert.

A meg nem nevezett európai biomolekuláris kutatóintézet kutatásaiban egyetemi hallgatók is részt vesznek, és távolról, a saját gépükről is hozzáférhetnek az intézet hálózatához. Az ehhez szükséges belépési adatokat szerezték meg a csalók a vírussal, amit a diák véletlenül a gépére telepített. Egy olyan adatvizualizációs szoftver kalózverzióját akarta letölteni a saját gépére, amit az intézetben is használnak.

A lopott belépési adatokat valószínűleg eladták, és egy másik csaló lehetett az, aki a kutatóintézetet megtámadta a zsarolóprogrammal. A Sophos kiberbiztonsági cég el tudta hárítani a támadást, de az intézet elveszített egy hétnyi kutatási anyagot, és egy hétig teljesen le kellett állniuk, amíg a szervereket újra felépítették és biztonsági mentésekből visszatelepítették az adatokat. (Bleeping Computer)