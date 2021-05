Tamás két nap alatt 13 autót és 2 boltot tört fel

Azonosították, elfogták, Sz. Tamás pedig beismerte:

két nap alatt betört két boltba és felnyomott tizenhárom autót.

A Police.hu beszámolója szerint a húszéves fiatalember április 14. és április 15. között tizenhárom autót tört fel Csepelen, hatból lopott is. Tamás nem gondolta túl: egyszerűen betörte az autók ablakait, amit így elért, magához vette. Lopott ruhákat, sporttáskát, pénzt, de lézeres távolságmérőt és egy egészségügyi dobozt is. Hasonló módszerrel tört be egy dohányüzletbe, illetve egy boltba is,

de a biztonsági rácsokon nem jutott be, így onnan már nem lopott el semmit.



A csepeli rendőrök a férfit 2 rendbeli lopás bűntett kísérlet, 6 rendbeli lopás vétség és 7 rendbeli lopás vétség kísérlet miatt hallgatták ki gyanúsítottként.