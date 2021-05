Újabb levélben riogatnak polgárháborúval francia katonák

Három héttel ezelőtt húsz nyugalmazott francia tábornok nyílt levelet közölt egy szélsőjobboldali lapban, amelyben közelgő polgárháborút vizionáltak. Az ügyből elég nagy botrány lett Franciaországban, ami várhatóan tovább dagad majd, miután újabb nyílt levél jelent meg, amelynek anonim szerzői szerint a francia kormány túl nagy engedményeket tesz az iszlamistáknak, ezzel polgárháború felé sodorva az országot. Amikor pedig ez eljön - írják -, a hadsereg kész lesz rendet tenni az országban.

A levelet a szerzők szerint 130 ezren írták alá, viszont a megjelent verzió egyetlen nevet sem tartalmaz, vagyis furcsamód minden aláíró anonim. A nevüket elhallgató aláírók között állítólag rengeteg a katona, de pont a névtelenség miatt egyáltalán nem lehet ezt igazolni, sem pedig megtudni, hogy a katonai hierarchiában hol helyezkednek el a polgárháborúval riogatók. A szintén anonim szerzők mindenesetre azt állítják, hogy az új levél támogatói között már nemcsak nyugalmazott tisztek vannak, hanem olyan fiatalabb katonák is, akik Afganisztánban, Maliban és a Közép-Afrikai Köztársaságban is szolgáltak, és hazai terrorellenes bevetéseken is részt vettek.

Francia katonák Maliban. Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

Az április 21-én, a De Gaulle elnök ellen elkövetett 1961-es puccskísérlet évfordulóján megjelent levélben az szerepelt, hogy "egy bizonyos antirasszizmus" veri szét a közösségeket, és provokál "faji háborút" a francia történelem bírálatával. A levelet Marine Le Pen, a szélsőjobboldali, de eddig ezt az imázsát levetni igyekvő Nemzeti Gyűlés vezetője és elnökjelöltje is támogatta.

A francia kormány az áprilisihoz hasonlóan az újabb levelet is elítélte, a nevüket és rangjukat nem vállaló aláírókat pedig Gérald Darmanin belügyminiszter gyávának nevezte. Igaz, Florence Parly, a hadseregért felelős miniszter korábban azt mondta, hogy az aláírókat meg kellene büntetni, mert megszegték a törvényt, ami aktív és tartalékos katonáknak megtiltja, hogy politikai- és közügyekben véleményt nyilvánítsanak. (BBC)