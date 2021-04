Húsz nyugállományú francia tábornok a De Gaulle elleni puccs évfordulóján riogatott polgárháborúval

Egyre nagyobb botránnyá dagad, hogy április 21-én, a De Gaulle tábornok elleni 1961-es puccskísérlet évfordulóján a francia hadsereg húsz nyugállományú tábornoka és a fegyveres erők mintegy ezer tagja - köztük aktív állományúak is - levelet jelentetett meg egy szélsőjobboldali kiadványban. Levelükben a tábornokok azzal riogatnak, hogy Franciaország a polgárháború szélére sodródott, mert "fanatikus párthívek" megosztottságot teremtenek, és iszlamisták vették át az irányítást az ország egyes részein.

Marine Le Pen szélsőjobboldali pártvezér támogatásáról biztosította a polgárháborúval riogató nyugalmazott tábornokokat. Fotó: SYLVAIN LEFEVRE/Hans Lucas via AFP

Levelükben emellett a "banlieue-kből kiszabaduló hordákat" és "faji háborút" emlegetnek, illetve azt állítják, hogy "egy bizonyos antirasszizmus" veri szét a közösségeket, és provokál "faji háborút" a francia történelem bírálatával.

A BBC helyi tudósítója szerint azt, hogy a levelet húsz tábornok is aláírta, érdemes kontextusában kezelni. Mint mondta, az országban több ezer nyugállományú tábornok van, vagyis a levelet egy törpe kisebbség írta csupán alá. Mindenesetre még így is nagy a felháborodás, mert a francia hadsereggel szemben elvárás, hogy tagjai politikamentesek legyenek.

A felháborodás másik tárgya az, hogy Marine Le Pen üdvözölte a levelet, és felszólította az azt aláíró tábornokokat, hogy csatlakozzanak hozzá a "franciaországi csatában". Ez azért meglepő, mert bár Le Pen apja jó viszonyban volt az 1961-es puccsistákkal, és nem állt tőle távol az ilyesmi, Marine eddig igyekezett középre húzódni pártjával, szalonképes alternatívát nyújtva a francia jobboldalnak.

Kiállása ezért sokakat meglepett, és egyesek úgy gondolják, el is számolhatta magát. Ezzel ugyanis lehetőséget adott rá, hogy ellenfelei szélsőséges reakciósként, a vichy-i Franciaország és szélsőséges apja örököseként állítsák be. Mások szerint viszont mivel valójában semmi esély nincs egy katonai puccsra, könnyen elháríthatja a lázítás vádját. (Via BBC)