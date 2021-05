Okosút lesz az M2-esből Dunakeszinél

Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket szerelnek majd fel az M2-es gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakaszán, az M0-ás és a Dunakeszi dél forgalmi csomópont között, írja a Magyar Nemzet. Ennek lényege, hogy egy távoli forgalomirányítóközpontban valós időben értesülhetnek majd az útszakasz forgalmáról, és a rendelkezésre álló forgalomirányító eszközökkel be is avatkozhatnak a torlódások elkerülése érdekében, magyarázta a lapnak Borsos Attila, a győri Széchenyi Egyetem docense, aki a közutak tervezésének biztonsági hatásával és modellezési lehetőségeivel foglalkozik.

Az M2-es Budapest és Dunakeszi közti szakasza azért ideális terep az okosút kialakítására, mert itt van párhuzamos útvonal, amire a forgalomirányítók kijelzők segítségével átterelhetik a forgalmat.

A most kiépülő rendszert ugyan okosnak nevezik, de valójában emberi beavatkozással működik. Nyugat-Európában ugyanakkor már múködnek automatikus forgalomszabályozó rendszerek is, amelyek az úttest aszfaltrétegébe épített érzékelők segítségével mérik a forgalom sűrűségét, ami alapján módosítják az ajánlott haladási sebességet a kihelyezett változó jelzésképű táblákon.

A gyorsforgalmi utak mentén Magyarországon is számos szakaszon működik már tesztüzemben a C-Roads szolgáltatás, amely a forgalmi irányítás üzeneteit nemcsak információs táblákon, hanem az arra képes járművek fedélzeti berendezésein is képes megjeleníteni, írja a Magyar Nemzet. (Via MTI)