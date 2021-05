Kénytelen szembenézni a New York-i ügyészséggel az amerikai fegyverszövetség

Csődöt jelentett, majd New Yorkból Texasba próbálta áttenni székhelyét az amerikai Országos Fegyverszövetség (NRA) januárban, menekülve a New York-i ügyészség elől. A bíróság most elutasította a kérést, mondván, nem jóhiszeműen nyújtották be. Az indoklás szerint az ügy olyan csődeljárásokhoz hasonlítható, amikor az érintett fél jogosulatlan előnyhöz próbál jutni, vagy próbálja elkerülni a felelősségre vonást, írja az AP.

Életkép az NRA 2016-os éves találkozójáról Fotó: Whitney Curtis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Letitia James New York-i főügyész tavaly augusztusban nyújtott be keresetet a szervezet elnöke és csúcsvezetői ellen, dollármilliók eltulajdonításával vádolva őket. Egyúttal az NRA feloszlatását is javasolta.

Wayne LaPierre, a szervezet vezetője ráadásul anélkül jelentett csődöt, hogy előtte tájékoztatta volna az igazgatótanács tagjait vagy a pénzügyi vezetőt. Vallomása szerint ezt azért csinálta, nehogy kiszivárogjon a hír, hiszen tudja, hogy nincs mögötte egységes támogatás.

James kitart amellett, hogy az NRA-t fel kellene oszlatni. Arra számít, hogy 2022-ben tarthatják az első tárgyalást.