Lehet, hogy CGI-vel rajzolták meg a legjobb repülőgépüket az oroszok a bemutatón?

Tegnap kisebb vita alakult ki a kis videórovatunk berkeiben az orosz győzelem napján tartott tv-közvetítés kapcsán. Az Orosz Légierő szolgáltatta az alapot, konkrétan a Szu-57-esek (születési nevükön PAK-FA) köteléke lett furcsán feldolgozva a képernyőn. Mutatom:



A problémás rész az, amikor a kamera egyenesen a pilóta fejétől elindul a gép orra felé, aztán a kötelék alá ereszkedik. Az itt feszülő videotechnikai kérdés pedig a következő:

CGI segítségével oldották meg ezt a felvételt az ünneplő oroszok, vagy tényleg volt olyan bátor operatőr, aki valahogy, igazi kamerával, a kötelék repülése közben készítette el a felvételt? Én azt gondoltam, hogy nem lehetetlen, hogy igazi felvételt látunk. Persze világos volt, hogy ez nem készülhetett az ünnepi bemutatón, hisz akkor több felhő volt az égen és a földről készült felvételen látszik, hogy a négy tagú kötelék környékén nincs másik repülőgép. Mert ha valódi felvételről van szó, akkor kellett, hogy legyen, valahogy úgy, ahogy ezt a Szu-30-ast is felvették egy szállítógép gyomrából.

A Szu-57-es az oroszok egyetlen, működő ötödik generációs vadászgépe, az abszolút csúcstechnika. Valószínűnek tűnt, hogy egy kis pluszmunkát is adtak a vizuális részlegnek a bemutatásukra, hisz szeretnek büszkélkedni vele. A fent feltett kérdésre az Aerotime Hub nevű oldal adta meg a választ. Az ő vizsgálatukból kiderül, hogy többen is arra gondoltak, hogy ezt a részt nem május 9-én, a hivatalos ünnepségen, hanem 5-én rögzíthették, amikor elpróbálták a felvonulást és a légi bemutatót. Ám ahogy az alábbi videóból is kiderül, bár az időjárás hasonló volt, mint a CGI-gyanús felvételen, akkor sem repült a gépek előtt egy ötödik, amiből a felvételeket elkészíthették volna.



A kérdés megoldásához eggyel közelebb járt az, aki felfedezte, hogy a földről készült felvételen látható gépek festése eltér egymástól, míg a bravúros videóval operáló részleten tökéletesen egyformák.

A jobb szélső Szuhoj szárnyain nincs fehér kamuflázs.

Míg a az érthetetlen felvételen mindegyik gépen van fehér festés.

A gépeken látható lajstromjelből pontosan lehet tudni, hogy azok hogy néznek ki a valóságban. Bár arra is figyeltek a készítők, hogy a tv-közvetítés közeli felvételein azoknak a gépeknek a lajstromai szerepeljenek, amelyek valóban repültek, így le is buktatták magukat. Több fotó is készült ugyanis a felszálláskor a bemutatóra igyekvő Szuhojokról, amin látszik, hogy például az 058-as lajstrommal szereplő Szu-57-esen nem a digitális terepmintának nevezett pixelszerű festés van, hanem egyszerű vonalak, míg a 01-es gépen csak szürke festés található.

Tehát számítógépes grafikával fűszerezték a legkiválóbbnak tartott repülőjük bemutatóját az oroszok, ami amúgy nem először fordul elő velük. Tavaly egy Szu-30-as hajtóművéből jött ki a kamera, ám ott legalább nem volt kérdés, hogy valódi-e a felvétel.