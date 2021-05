Nagyon ráfért az újabb Pfizer-akció a magyar oltási programra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az oltási program jelentős lassulását mutatja, hogy mindössze 28 973-an kapták meg az első oltásukat szerdán.

A tempó ugyanakkor mától felpörög, elkezdik oltani a 16-17 éveseket (90 ezren regisztráltak a lehetőségre), és újra lehet időpontot foglalni Pfizer-vakcinára is, 144 ezer, zömmel március elejéig regisztrált kapott ma sms-t a lehetőségről. Őket holnaptól oltják majd.

A Pfizer hetente szállít vakcinát, nagyjából 340 ezer adagot, egy része a második oltásokra kell, de ilyen mennyiségben a következő hetekben is juthat majd az oltópontokra. (A május 1-i rekord az a bizonyos sorbanállós Pfizer-nap volt.)

A második oltást megkapottak számát vagy ma vagy tegnap tévesen tüntette fel az operatív törzs. A tegnapi jelentésben az szerepelt, hogy 2 599 041-en kapták meg a második oltást, a maiban 2 584 879 ez a szám, 14 162-vel kevesebb. Emiatt a grafikonunkban is rossz szám szerepel egyelőre, ha kiderül, javítjuk majd, addig megőrizzük a kormányzati adatszolgáltatás előtt fejet hajtva.

A Pfizer mellett továbbra is lehet foglalni időpontot AstraZenecára, Szputnyikra és Sinopharmra is. Oltóanyag bőven van. Pár hete már azoknak is, akik nemrég estek túl a betegségen, nem kell kivárni a három hónapot.

Ma reggelig 4 420 767-an kapták meg az első oltásukat, közülük 2 584 879-en már a másodikat. Orbán áprilisban bejelentett tervei szerint mostanra már 5 millió beoltott felett kellene járni, a 4,5 minden bizonnyal meglesz még a héten.



Tegnaphoz képest látszólag nőtt az új fertőzöttek száma (szerdán 905, ma 1416 új fertőzöttet jelentettek), de rutinosok már tudják, hogy a napi számokat az előző hetivel kell összehasonlítani. Az alapján pedig továbbra is kedvezően alakul a járványhelyzet. Magunkhoz képest viszonylag sok, 27 818 tesztet végeztek, ennek 5 százaléka volt pozitív, ami a WHO-elvárásoknak megfelelő szám.

Az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga alacsonyabb, mint a harmadik hullám elején volt.

A kórházban lévők száma is tovább csökkent, 2 782-en szorulnak kórházi kezelésre. Október végén voltak ennél többen.

354-en vannak lélegeztetőn, az ő számuk is csökken. A halálozási arányokat figyelembe véve vélhetően sajnos ez a csökkenés egyben az áldozatok számát is növeli.

82 újabb halálesetet jelentettek, ez magas szám, de alacsonyabb az elmúlt hét nap átlagánál. Összesen már 28 970 áldozata van a járványnak.